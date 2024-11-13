В Офісі Президента відбулася зустріч із рідними цивільних українців, яких РФ незаконно утримує в полоні

Під головуванням заступниці керівника Офісу Президента Ірини Верещук відбулася зустріч із родинами цивільних українців та українок, яких РФ незаконно утримує в полоні.

Серед учасників – представники уряду, Генштабу ЗСУ, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення незаконно позбавлених волі осіб внаслідок збройної агресії РФ при СБУ, уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Національного інформаційного бюро, народні депутати та члени профільних правозахисних організацій.

Представники Координаційного штабу пояснили, яким чином відбувається пошук і звільнення цивільних із російського полону, а також поінформували про зроблену в цьому напрямі роботу.

Крім того, ішлося про фінансову допомогу звільненим із полону, підтримку родин полонених, необхідність законодавчих змін щодо відстрочки від мобілізації для звільнених із полону цивільних і щодо діяльності Комісії з питань встановлення факту позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії РФ проти України.

«Повернення цивільних полонених – одне з наших пріоритетних завдань. Також потрібен постійний діалог влади з родинами полонених і з профільними громадськими організаціями», – наголосила Ірина Верещук.