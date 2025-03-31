В Офісі Президента відбулася зустріч з американським євангельським пастором

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч з американським євангельським пастором, співзасновником і головою організації NOW Network Марком Бернсом.

На зустрічі також були присутні заступники керівника Офісу Президента Ірина Верещук та Ігор Брусило, радниця керівника Офісу Президента, операційна директорка Bring Kids Back UA Дарія Зарівна та головний рабин України Моше Асман.

Андрій Єрмак подякував американському народові за підтримку України із самого початку повномасштабної російської агресії. Він також відзначив важливість двопартійної підтримки нашої держави в Конгресі США.

«Ми дуже цінуємо лідерство Президента Трампа, його готовність попри складні обставини покласти край цій війні. Але, звісно, для нас і для всього світу важливо, щоб ця війна закінчилася справедливим і cтійким миром», – наголосив він.

Керівник Офісу Президента поінформував про результати зустрічей української та американської команд у Джидді та Ер-Ріяді, а також про зусилля, яких Україна спільно з партнерами докладає для встановлення справедливого й тривалого миру. Однак Росія продовжує щоденні обстріли українських шкіл, лікарень і звичайних українців та українок.

Марк Бернс відзначив мужність українських воїнів і зауважив, що інформує Президента Трампа про все, що бачить в Україні. Він також додав, що був вражений свідченнями злочинів РФ проти цивільних українців, зокрема в Бучі.

Ігор Брусило наголосив, що відвідання церкви Святого апостола Андрія Первозваного та всіх святих Православної церкви України в Бучі є надзвичайно символічним. Вона стала місцем масового вбивства цивільних громадян російськими окупантами.

«Ці вбивства були благословенні самим Патріархом Московським. Чи можна уявити, що один християнин благословляє вбивство інших християн? Це церква Путіна, яка на мільйон років віддалена від християнства, від справжнього православ’я», – наголосив заступник керівника Офісу Президента.

Дарія Зарівна зазначила, що з початку повномасштабного російського вторгнення Росія вбила понад 600 українських дітей, ще 1846 були поранені внаслідок ракетних атак. Лише за офіційною інформацією, РФ незаконно депортувала або перемістила майже 20 тис. дітей.

«Росіяни намагаються перетворити цих дітей на солдатів, зробивши з них зброю проти власної армії. Я вважаю, що це безпрецедентний цинізм. Це виходить за межі людяності та будь-яких моральних цінностей. Відверто кажучи, для Росії це звична практика», – наголосила вона.

Ірина Верещук окреслила труднощі зі звільненням цивільних полонених, яких незаконно утримують у російських тюрмах і таборах, та закликала сприяти поверненню їх додому.

«Проблема в тому, що в нас немає російських цивільних полонених для обміну, тому що, на відміну від росіян, ми не захоплюємо їхніх цивільних, оскільки це є порушенням міжнародного права», – зазначила заступниця керівника Офісу Президента.

Сторони детально обговорили всі озвучені питання й домовилися докладати всіх можливих зусиль заради звільнення всіх українців та українок і припинення російської агресії.