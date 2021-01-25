В Офісі Президента відбулася зустріч з представниками компанії DT World (ОАЕ), присвячена реформуванню української митниці

Представники еміратської компанії DT World, яка належить одному з найбільших портових операторів світу DP World та спеціалізується на рішеннях і послугах зі сприяння торгівлі, використовуючи найновіші технології, пропонують Україні співпрацю у реформуванні, модернізації української митниці, спрощенні, пришвидшенні та покращенні її роботи.

Про це йшлося на зустрічі заступниці керівника Офісу Президента України Юлії Свириденко, віце-прем’єр-міністра – міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, міністра фінансів Сергія Марченка, голови Державної митної служби Павла Рябікіна, радника керівника Офісу Президента Тимофія Милованова з головним операційним директором (COO) DT World Махмудом Аль Бастакі, яка відбулася в Офісі Глави держави.

Керівник DT World зазначив, що його компанія має досвід роботи з митними службами у більш ніж 100 країнах світу та пропонує рішення, які допомагають реформувати й модернізувати митницю, дають змогу покращити захист кордонів держави від незаконного переміщення товарів завдяки автоматичній системі оцінки ризиків усіх трансакцій, підвищити рівень доходів, пришвидшити процес митного оформлення для трейдерів.

«Результатом впровадження підходів та рішень, які ми пропонуємо, буде збільшення обсягів торгівлі та зростання національного ВВП. Україна може суттєво покращити свій рівень за індексом ефективності логістики (LPI) Світового банку, на який орієнтуються інвестори», – наголосив Махмуд Аль Бастакі.

За його словами, компанія готова запропонувати Україні свої розробки та допомогти у впровадженні нових підходів, що не вимагатиме від держави капітальних інвестицій.

«Це є частиною нашої співпраці на рівні урядів, на рівні правителя нашої країни та Президента України», – сказав він.

Віце-прем’єр Михайло Федоров зазначив, що в Україні ключовою проблемою є не IT-розробки, де країна має величезний потенціал, а реінжиніринг процесів. У зв’язку з цим він поцікавився, чи може компанія DT World допомогти у цьому питанні в межах потенційної співпраці.

Операційний директор DT World запропонував організувати відповідну команду, яка вивчить українську систему, процеси, проведе комплексну перевірку, і після цього еміратська компанія запропонує українській стороні дорожню карту майбутньої роботи.

«Дійсно, дуже важливим є питання законодавства, реінжинірингу процесів і створення відповідної електронної системи, тому що без оцінки механізму ризиків це не працюватиме», – розповів він.

Заступниця керівника Офісу Президента Юлія Свириденко запропонувала зосередитись на розробці дорожньої карти, щоб подати її на розгляд керівництву.