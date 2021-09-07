В Офісі Президента відбулася зустріч за участі послів країн G7 та ЄС щодо підтримки судової реформи в Україні

В Офісі Президента України відбулася робоча зустріч, присвячена імплементації законів щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККСУ) та щодо порядку обрання на посади членів Вищої ради правосуддя (ВРП).

У заході взяли участь заступник керівника Офісу Глави держави Андрій Смирнов, голова Комітету Верховної Ради України з питань правової політики Андрій Костін, голова Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна, голова Комісії з питань правової реформи при Президентові України, народний депутат Сергій Іонушас, міністр юстиції України Денис Малюська, голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков, голова Верховного Суду Валентина Данішевська, голова Ради суддів України Богдан Моніч, посли країн «Великої сімки» та Європейського Союзу в Україні.

Учасники, зокрема, обговорили питання формування першого складу конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посад членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів та першого складу Етичної ради, яка перевірятиме на доброчесність кандидатів на посади членів ВРП.

Андрій Костін подякував міжнародним партнерам і Раді суддів України (РСУ) за номінування кандидатів до конкурсної комісії для відбору членів ВККСУ та висловив сподівання, що вона запрацює найближчим часом і зможе відібрати якісно новий склад Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Водночас він нагадав, що 13 вересня Рада суддів не змогла делегувати своїх представників до Етичної ради, через що затягується її формування.

«Хочу закликати Раду суддів України виконати покладену на неї законом місію та делегувати своїх представників до Етичної ради, щоб це не сприймалося як блокування реформи ВРП і судової реформи як такої. Задля того щоб паралельно відбувався конкурсний відбір на вакантні посади у ВРП і перевірка чинних членів ВРП, Етична рада має бути сформована не пізніше початку жовтня», – наголосив народний депутат.

Голова Верховного Суду Валентина Данішевська зазначила, що «хоча Рада суддів і не обрала з першого разу представників до Етичної ради, цим вона не порушила закон, і вони надалі голосуватимуть, поки не оберуть цих осіб».

Голова РСУ Богдан Моніч запевнив, що «Рада суддів України налаштована виконати цей закон, і ми це зробимо». Рада суддів продовжуватиме роботу над делегуванням кандидатів до Етичної ради. Водночас Богдан Моніч нагадав, що РСУ підготувала пропозиції щодо удосконалення процедури обрання членів Етичної ради.

Зі свого боку заступник глави місії в Посольстві Великої Британії Ніколас Гаррокс зазначив, що Україна наразі має якісне законодавство щодо очищення та перезапуску Вищої ради правосуддя, і його потрібно виконувати. Глава представництва ЄС Матті Маасікас наголосив, що судова реформа є не лише внутрішнім питанням для України, її успішна реалізація прямо визначатиме зовнішньополітичний імідж країни, залучення міжнародної допомоги та інвестицій.

Заступник керівника Офісу Президента Андрій Смирнов наголосив, що позицію Володимира Зеленського щодо порушених питань можна сформулювати чіткою та однозначною фразою: «ні кроку назад у судовій реформі».

Він відзначив висловлене головою Ради суддів України запевнення у тому, що не відбуватиметься блокування виконання Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя» і надалі продовжаться активні дії Ради суддів щодо якнайшвидшого делегування представників до Етичної ради.

«А будь-які пропозиції змін до законодавства будуть розглядатися в парламенті у звичайному режимі, як це робиться щодо всіх інших законів», – сказав Андрій Смирнов.

Усі учасники зустрічі, крім представників органів судової влади, які обмежені своїм статусом, узгодили спільну заяву.

Спільна заява учасників зустрічі щодо імплементації судової реформи в Україні

Учасники зустрічі, яка відбулася 16 вересня 2021 року в Офісі Президента України:

відзначають, що успішна реалізація ініційованої Президентом України Володимиром Зеленським судової реформи має вирішальне значення для майбутнього країни, відповідає високим суспільним очікуванням та запиту на справедливість;

вітають кроки, які були здійснені міжнародними партнерами та органом суддівського самоврядування щодо виконання норм Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України» (№ 1629-IX), а саме: делегування кандидатів до складу конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

високо оцінюють професійний рівень експертів, номінованих міжнародними та іноземними організаціями до першого складу Етичної ради, діяльність якої передбачено Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя» (№ 1635-IX);

занепокоєні тим, що Рада суддів України не здійснила протягом тридцяти днів вичерпних заходів задля належної реалізації вимог Закону № 1635-IX в частині делегування кандидатів з числа суддів або суддів у відставці до складу Етичної ради, чим відтермінувала її формування на невизначений час;

наполягають на якнайшвидшому завершенні формування Етичної ради та конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та початку їхньої роботи;

категорично не сприймають будь-які спроби поставити під загрозу імплементацію життєво важливої для України реформи, спрямованої на зміцнення верховенства права, підвищення рівня довіри суспільства до органів судової влади, залучення іноземних інвестицій та наближення євроатлантичного майбутнього України.