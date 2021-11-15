В Офісі Президента відбулося вручення ордерів на квартири учасникам бойових дій і родинам загиблих військових

На виконання доручення Президента України Володимира Зеленського керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак вручив вісім ордерів на житло учасникам бойових дій і рідним військовослужбовців, загиблих під час захисту незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України.

У врученні також узяв участь заступник керівника Офісу Президента Роман Машовець.

«Це – перші кроки вдячності та шани до героїв та їхніх родин, які держава демонструє реальними справами. Безумовно, те, що зробили ви та ваші близькі, має бути оцінене сьогодні, а не колись. Ми тільки розпочинаємо й продовжуватимемо в майбутньому», – зазначив Андрій Єрмак.

Керівник Офісу Президента побажав захисникам та їхнім родинам щастя у нових оселях.

Отримуючи ордер, Артем, син військового Олександра Бердеса, полеглого під час виконання завдань у зоні проведення АТО у 2015 році, зазначив: «Для мене це багато значить – можу тепер з гордістю сказати, що в мене є майбутнє». Хлопець також обрав військову професію.

Волонтер Оксана Лазебник, яка опікується дітьми загиблих героїв, висловила подяку Володимиру Зеленському та представникам Офісу Президента за допомогу в наданні житла.

Міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна зі свого боку відзначила, що ветеранська політика, зокрема питання забезпечення житлом, є пріоритетом для нинішньої влади. Вона висловила сподівання, що наступного року підтримка військових буде збільшена.

Радник – уповноважений Президента з питань забезпечення прав захисників України Альона Вербицька додала, що нині спостерігає чи не найбільшу за останні вісім років підтримку та сприяння влади у розв'язанні проблемних питань захисників та їхніх родин.