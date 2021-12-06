В Офісі Президента відбулося засідання Ради Фонду Глави держави з підтримки освіти, науки і спорту

В Офісі Президента України відбулося засідання Ради Фонду Глави держави з підтримки освіти, науки і спорту. У заході взяли участь: заступник керівника Офісу Президента Юлія Соколовська, радник Глави держави з питань Фонду Ольга Будник, міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, члени Ради Фонду.

Учасники засідання розглянули проект стратегії розвитку Фонду. Серед іншого вона передбачає впровадження найкращих світових практик і стандартів освіти, сприяння запровадженню світових стандартів спортивного менеджменту в українському спортивному середовищі, інтеграцію України у світовий науково-освітній простір тощо. Документ також передбачає підготовку представників нашої країни до участі в міжнародних спортивних і наукових спільнотах, отримання доступу до інфраструктури світового рівня, підтримку талантів та формування кадрового резерву у всіх пріоритетних сферах, а також формування нової генерації наукової, освітньої, спортивної молоді з сучасним мисленням і досвідом міжнародного спілкування, яка працюватиме на Україну.

Голова Ради Фонду Президента з підтримки освіти, науки і спорту Ірина Тулякова наголосила на важливості донесення інформації про діяльність Фонду та цілі його стратегії.

«Ми розвиваємо талановиту молодь, ми хочемо, щоб ця талановита молодь стала амбасадором України у світі. Тому інституція такого масштабу повинна якісно опрацювати змісти своєї діяльності», – сказала вона.

Учасники засідання обговорили питання порядку призначення та виплати грантів Президента України на навчання за кордоном. Зокрема, було запропоновано, щоб такі гранти отримували науковці віком до 40 років. Одержувачі грантів, які навчатимуться за кордоном, мають відпрацювати в Україні не менше трьох років протягом п’ятирічного терміну після завершення навчання.

Також Рада затвердила за основу порядок проведення конкурсного відбору для навчання за кордоном. До 15 січня члени Ради мають внести свої пропозиції до цього порядку.

Крім того, було розглянуто порядок визначення пріоритетних спеціальностей, закладів вищої освіти та наукових установ для продовження навчання за кордоном за підтримки Фонду. Рада Фонду має напрацювати перелік відповідних спеціальностей та галузей за участю представників бізнесу та державних установ.

Крім того, Рада розглянула питання про стажування, участь у закордонних конференціях та залучення науково-педагогічних та наукових працівників іноземних закладів вищої освіти. Першою програмою, яку запускає Фонд, було визначено надання грантів на навчання за кордоном.

На засіданні також затвердили координаторів робочих груп Ради Фонду. Зокрема, координатором робочої групи зі стажування, участі у закордонних конференціях і залучення лекторів затверджено професора Інституту високих технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка Олексія Колежука, робочої групи з підтримки проектів – виконавчого секретаря громадської організації «Національна платформа Ю.Спорт» Олену Медведенко, робочої групи з питань грантів на навчання за кордоном – виконавчого директора громадської організації «Навчай для України» Оксану Матіяш.