В Офісі Президента відбулося засідання робочої групи з питань зниклих безвісти та заручників

В Офісі Президента України відбулося засідання робочої групи з питань зниклих безвісти на Донбасі та військових і цивільних заручників (полонених).

Учасники засідання заслухали інформацію представників Міжнародного комітету Червоного Хреста щодо ведення реєстру осіб, які зникли під час бойових дій на сході України.

Заступник координатора відділу захисту населення Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні Присцилла Абсі наголосила, що організація надаватиме будь-яку допомогу у питанні пошуку зниклих безвісти. За її словами, до Міжнародного комітету Червоного Хреста звернулися близько 750 осіб, родичі яких зникли безвісти.

Координатор робочої групи Микола Колесник наголосив, що Червоний Хрест – це єдина міжнародна інституція, яка може проводити повноцінну роботу з пошуку зниклих безвісти та цивільних заручників.

«Дуже хотілося б, щоб міжнародні інституції не обмежувалися психологічною допомогою, проведенням тренінгів. Сьогодні ви – єдина інституція, яка може впливати на ситуацію там, шукати безвісти зниклих і опікуватися тими, хто перебуває за ґратами, – це цивільні заручники і полонені. Ми дуже сподіваємося на вас», – сказав Микола Колесник.

Також координатор робочої групи наголосив на важливості з’ясування ситуації щодо повернення тіла загиблого в полоні воїна Романа Безпалого. Він назвав неприпустимим випадок, коли правоохоронці оголосили в розшук зниклого безвісти військовослужбовця Руслана Сугака за підозрою у скоєнні вбивства.

Радник міністра внутрішніх справ Євген Тєрєхов повідомив, що голова Нацполіції доручив провести перевірку інциденту стосовно Руслана Сугака. Крім того, буде вивчено інформацію щодо обставин повернення тіла Романа Безпалого. Всі справи будуть взяті під контроль Міністерства внутрішніх справ.

Крім того, учасники робочої групи звернулися до Верховної Ради з пропозицією створити Тимчасову слідчу комісію з питань розслідування подій, які відбувалися під час Іловайської та Дебальцівської операцій.

Координатор робочої групи Микола Колесник подякував представникам Міжнародного комітету Червоного Хреста за те, що вони опікуються родинами безвісті зниклих під час бойових дій на Донбасі.

Представники робочої групи також вислухали критичні зауваження та запевнили, що всі пропозиції будуть враховані.

«Ми маємо надію, що ваша праця буде більш активною, що вам дадуть всі дозволи, і ви будете тут з дуже приємними новинами», – зазначив Микола Колесник.

За його словами, з урахуванням комюніке за результатами саміту в Нормандському форматі та заяв Президента України Володимира Зеленського, а також діяльності Червоного Хреста, робота зі звільнення наших громадян та пошуку зниклих безвісти триватиме доти, поки останній українець не повернеться додому.

Також представники робочої групи звернулися до Президента України Володимира Зеленського з пропозицією привітати з новорічними святами кожного цивільного заручника, полоненого та політичного в’язня в РФ, Криму та в ОРДЛО, щоб вони відчули, що їх пам’ятають на найвищому рівні у державі.

У засіданні робочої групи взяли участь представники Міжнародної місії Червоного Хреста, заступник голови Міністерства ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб, радник міністра внутрішніх справ, представники Генерального штабу ЗСУ та Міністерства оборони України.