В Офісі Президента відбувся брифінг з питань безпеки для бразильської делегації на чолі з головним радником Президента Бразилії

За дорученням Президента України Володимира Зеленського керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак узяв участь у брифінгу з питань безпеки для делегації з Бразилії на чолі з головним радником Президента Федеративної Республіки Бразилія Селсо Аморімом.

У зустрічі також взяли участь заступники керівника Офісу Глави держави Ігор Жовква та Роман Машовець, радник – уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук і міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.

Під час брифінгу гостей було поінформовано про виклики, які постали перед Україною через вторгнення РФ.

Ігор Жовква розповів Селсо Аморіму та членам делегації про українську формулу миру, запропоновану Президентом Володимиром Зеленським і спрямовану на припинення війни й подолання наслідків, які спровокувала російська агресія.

Представники України детально поінформували бразильську делегацію про актуальну ситуацію на фронті, дії російських окупантів, зокрема нещодавні ракетні атаки Росії на цивільну інфраструктуру та українських громадян.

Роман Машовець наголосив, що під час повномасштабного вторгнення Росія постійно здійснює удари ракетами й дронами саме по цивільній інфраструктурі, що є цивільним терором.

Радник – уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук поінформувала делегацію Бразилії щодо ситуації з депортацією українських дітей на тимчасово окуповані території та до Росії. Наразі майже 20 тисяч дітей незаконно й під примусом вивезені до Росії, зазначила вона.

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець розповів про шкоду навколишньому середовищу України, якої завдає агресія РФ.

«Єдиний план, здатний припинити російську агресію в Україні, – це українська формула миру», – наголосив Андрій Єрмак.

Керівник Офісу Глави держави висловив сподівання на подальшу виважену позицію Бразилії й особисто Президента Лули да Сілви щодо російської збройної агресії РФ проти України.

Андрій Єрмак також висловив сподівання на те, що Бразилія сприятиме запрошенню нашої держави до участі в цьогорічному саміті Співтовариства держав Латинської Америки та Карибського басейну (CELAC) і ЄС, який відбудеться в липні в Брюсселі.

«Були б вдячні бразильській стороні й особисто Президенту Лулі да Сілві за допомогу в залученні України до цього саміту», – сказав він.

Від імені Володимира Зеленського Андрій Єрмак переказав запрошення Президенту Бразилії здійснити візит в Україну у зручний час.