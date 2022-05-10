В Офісі Президента запевняють, що вживаються всі заходи для забезпечення країни пальним, і ситуація лише покращуватиметься

В Україну сьогодні доправляють достатньо бензину й дизеля, щоб задовольняти щоденну потребу громадян, тож дедалі більше АЗС будуть відкриватися й реалізовувати пальне. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Ростислав Шурма на брифінгу.

«Я прошу всіх громадян України зберігати спокій для того, щоб ми могли наситити всі заправки пальним, створити відповідний запас і бути більш захищеними від дій ворога», – наголосив він.

За словами Ростислава Шурми, в країні буде створений додатковий стратегічний запас пального, який буде неможливо розбомбити та знищити. Це забезпечить наявність нафтопродуктів на місяці вперед.

Заступник керівника Офісу Глави держави нагадав, що Росія цілеспрямовано з першого дня вторгнення в Україну знищує нашу паливну інфраструктуру. Так, був розбомблений найбільший виробник нафтопродуктів – Кременчуцький НПЗ, а також десятки нафтобаз. Крім того, перекрите Чорне море, яке було значним каналом постачання дизеля та бензину; було зупинене постачання з Мозирського НПЗ.

«Фактично нам доводиться з нуля вибудовувати інфраструктуру постачання нафтопродуктів через наші західні кордони, від наших західних партнерів», – розповів Ростислав Шурма.

Заступник керівника Офісу Президента зазначив, що в мирний час Україна щомісяця споживала близько 1 млн т дизеля, бензину та скрапленого газу. Проте порти, наявна залізнична інфраструктура та рухомий склад у Східній Європі наразі не здатні логістично впоратися з таким обсягом нафтопродуктів.

Ростислав Шурма наголосив, що Офіс Глави держави разом з українським урядом проводить активну роботу, щоб побудувати з європейськими партнерами всі необхідні ланцюжки постачання нафтопродуктів.

«Обсяги імпорту збільшені у понад п'ять разів у порівнянні з тим, що було ще півтора місяця тому. На сьогодні обсяги імпорту фактично відповідають темпам щоденного споживання бензину та дизеля на заправках», – сказав він.