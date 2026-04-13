В Осло відбулася зустріч Президента України та Кронпринца Норвегії

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Кронпринцом Норвегії Гоконом.

Глава держави подякував Норвегії, уряду та всім людям за підтримку України, зокрема за виділення 9 млрд євро допомоги на цей рік.

Володимир Зеленський поінформував про постійні російські удари та ситуацію на фронті. Росія продовжує свій терор проти людей і життя, тому разом із партнерами Україна робить усе можливе для зміцнення ППО та посилення захисту.

Президент відзначив, що Україна й Норвегія розбудовують стратегічне партнерство у сфері безпеки та оборони. Зокрема, вчора Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Йонас Гар Стере підписали відповідну декларацію, що водночас є початком роботи над Drone Deal.

Глава держави наголосив, що наша країна хоче розбудовувати довгострокове, взаємовигідне партнерство, яке зміцнить оборонний потенціал і України, і Норвегії.