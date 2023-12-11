В Осло Володимир Зеленський узяв участь у другому саміті Україна – Північна Європа

За участю Президента України Володимира Зеленського в Осло відбувся другий саміт Україна – Північна Європа.

У заході також узяли участь: Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, Президент Фінляндії Саулі Нііністьо, Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, Прем’єр-міністр Ісландії Катрін Якобсдоттір, Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон.

Звертаючись до лідерів держав Північної Європи, Володимир Зеленський подякував їм і народам їхніх країн за солідарність з Україною та українцями.

«Дякую, що ви відкрили свій дім для наших людей, які були вимушені виїхати з України через війну, особливо для жінок і дітей», – сказав Глава держави.

Президент України також відзначив збройну підтримку з боку країн Північної Європи, допомогу з протиповітряною обороною.

«Ми розуміємо всі виклики, але ми сильні. Зокрема, завдяки вам, вашому об’єднанню навколо України з перших днів повномасштабного російського вторгнення», – наголосив Володимир Зеленський.