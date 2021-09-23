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В Україні 12 жовтня відбудеться онлайн-урок профорієнтації для школярів

11 жовтня 2021 року - 16:50

У вівторок, 12 жовтня, відбудеться всеукраїнський онлайн-урок профорієнтації для учнів 7-11-х класів, який має на меті допомогти молодому поколінню визначитися з професією своєї мрії, мотивувати учнів на побудову успішної кар’єри та реалізацію себе в нашій країні.

Організаторами уроку виступили Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти, Асоціація інноваційної та цифрової освіти й компанія HR YOU, за сприяння радниці – уповноваженої Офісу Президента України з питань прав дитини та дитячої реабілітації Дар'ї Герасимчук.

В онлайн-занятті візьмуть участь відомі українці, зокрема Євген Клопотенко – шеф-кухар і телеведучий, який входить до топ-50 кухарів світу, Жан Беленюк – народний депутат, олімпійський чемпіон Токіо-2020, Уляна Пчолкіна – чемпіонка світу з паракарате, телеведуча та громадська діячка, Ганна Резніченко – кар'єрний радник, яка проведе майстер-клас «Як визначити професію своєї мрії».

Онлайн-урок розпочнеться 12 жовтня об 11:00 на сайті www.segodnya.ua і триватиме 45 хвилин.

Усі охочі, зокрема підлітки, які шукають своє покликання, та їхні батьки, які хочуть допомогти своїм дітям у пошуку майбутньої професії, зможуть долучитися до уроку в прямому ефірі.

Дізнатися більше про проведення заходу можна за цим посиланням

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