В Україні готуються запустити тестування на антитіла до COVID-19 – доповідь Президенту

Міністерство охорони здоров’я України готується затвердити алгоритм масової ІФА-діагностики для виявлення антитіл до коронавірусної інфекції COVID-19. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на традиційній нараді під головуванням Президента України Володимира Зеленського щодо запобігання поширенню коронавірусу.

За словами голови МОЗ, якщо все відбуватиметься згідно з планами, тестування на антитіла можуть розпочати вже наступного тижня.

Також міністр додав, що вже 12 областей України на 100% виплатили надбавки до зарплат за березень медикам, які борються з коронавірусом. Решта регіонів проводять фінальні розрахунки. У деяких областях починаються виплати надбавок за квітень, зокрема Чернівецький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф уже отримав на це близько 19 млн грн.

«Я триматиму питання доплат лікарям на контролі, допоки свої надбавки за таку важку та відповідальну роботу не одержить останній лікар, що бореться з коронавірусом», – зазначив Володимир Зеленський.

Також на нараді Главі держави традиційно доповіли про ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил. Зокрема, Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак повідомив, що напередодні на окуповані території було пропущено 78 тонн гуманітарного вантажу від Міжнародного комітету Червоного Хреста.