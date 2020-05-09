В Україні має бути сформований тримісячний запас засобів для боротьби з COVID-19 – нарада за участі керівника Офісу Президента щодо медичних закупівель

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак ініціював зустріч представників Кабінету Міністрів та відповідних відомств задля пришвидшення процедури закупівель засобів індивідуального захисту для запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

Державне підприємство «Медичні закупівлі України» до кінця цього тижня має укласти перші угоди на закупівлю засобів індивідуального захисту для українських медичних установ, а перші поставки мають відбутися на наступному тижні. Про це повідомили на нараді.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що Президент України Володимир Зеленський тримає питання забезпечення засобами індивідуального захисту під особистим контролем та щодня цікавиться станом справ.

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов зауважив, що зволікання з укладанням договорів на закупівлю медзасобів спричинене довготривалими технічними процедурами.

Генеральний директор ДП «Медичні закупівлі України» Арсен Жумаділов повідомив, що держпідприємство з вівторка розпочинає закупівлі за скороченою процедурою в системі ProZorro. На це нині виділено майже 3 мільярди гривень, а щомісячна потреба для закупівлі необхідних засобів для всієї України становить приблизно 750-760 млн грн.

Крім закупівель за кошти, виділені зі стабілізаційного фонду держбюджету, триває робота щодо цього з міжнародними організаціями. Зокрема, угода зі Світовим банком передбачає закупівлю респіраторів на суму 1,2 млн доларів.

Також у травні по всіх регіонах України були розподілені засоби захисту, доставлені декількома партіями з Китаю за рахунок державних підприємств.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак порушив питання формування держрезерву, серед іншого – засобів індивідуального захисту. Запас має бути розрахований не менш як на тримісячні потреби.

«Міністерство розвитку економіки та МОЗ мають підготувати перелік номенклатури товарів, з яких повинен бути сформований держрезерв», – наголосив Андрій Єрмак.

«Необхідно чітко визначити, що забезпеченість засобами індивідуального захисту повинна бути з розрахунку на три місяці. Хочемо зараз сформувати такий запас у лікарнях першої хвилі», – підсумував Прем’єр-міністр.

У нараді взяли участь керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, секретар РНБОУ Олексій Данілов, голова СБУ Іван Баканов, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, міністр фінансів України Сергій Марченко, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко, голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, народний депутат України Михайло Радуцький, генеральний директор ДП «Медичні закупівлі України» Арсен Жумаділов, заступники міністрів, заступники керівника Офісу Президента, народні депутати та інші.