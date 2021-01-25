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В Україні немає загрози свободі слова та медіа-бізнесу – Володимир Зеленський на зустрічі з керівниками провідних телеканалів

3 лютого 2021 року - 20:00

В Україні немає загрози свободі слова та медіа-бізнесу – Володимир Зеленський на зустрічі з керівниками провідних телеканалів

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з керівниками провідних українських телевізійних каналів, яка була присвячена рішенню Ради національної безпеки і оборони України від 2 лютого 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» щодо кількох телеканалів.

«Це не має жодного стосунку до інших телеканалів. В Україні на сьогодні немає загрози ні свободі слова, ні медіа-бізнесу», – наголосив Глава держави.

Президент відзначив, що рішення про санкції має чітке обґрунтування у зв’язку з фінансуванням з Росії та співпрацею з терористичними організаціями.

Топ-менеджери телеканалів висловили повну підтримку цього рішення, адже, за їхніми словами, телеканали, щодо яких були застосовані санкції, давно проводять антидержавну політику та діють в інтересах пропаганди з боку Російської Федерації.

Учасники зустрічі зазначили, що запроваджені санкції є інструментом глобальної боротьби з дезінформацією та не мають нічого спільного з питанням свободи слова та незалежності ЗМІ.

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