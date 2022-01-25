В Україні сьогодні вирішується майбутнє архітектури європейської безпеки – Володимир Зеленський після зустрічі з канцлером Німеччини

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що головними темами його переговорів з Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Києві були безпекові виклики й мирний процес, оскільки саме в Україні сьогодні вирішується майбутнє архітектури європейської безпеки, частиною якої є наша держава. Про це він сказав у заяві для представників ЗМІ за результатами перемовин з Олафом Шольцом.

«Ми говорили про ключові підходи до цього дуже важливого процесу. Про необхідність закладення в цю архітектуру конкретних юридичних гарантій, здатних захистити державу Україна. Ми поділяємо спільне бачення, що ескалація на українсько-російському кордоні становить безпрецедентний виклик для Європи та світу», – зазначив Володимир Зеленський.

За його словами, спільна позиція партнерів і їхні конкретні дії з підтримки нашої держави та зміцнення її стійкості й обороноздатності є виграшною для всього регіону та Євросоюзу в цілому.

«Я вкотре повторив, що Україна – надійний союзник та справжній форпост демократії в регіоні. Тому сьогодні – у час безпрецедентних викликів – надзвичайно важлива посилена підтримка України з боку партнерів», – наголосив Президент.

За словами Глави держави, Олаф Шольц висловив повну підтримку Німеччиною суверенітету й територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах, наголосив на готовності підтримати нашу країну та працювати разом у межах Кримської платформи для припинення тимчасової окупації Криму.

Під час зустрічі сторони також обговорили нещодавні кроки в межах мирного врегулювання на Донбасі. Зазначалося, що за короткий час вдалося провести два раунди переговорів політичних радників «Нормандської четвірки» в Парижі та Берліні.

«Хочу відзначити в цьому контексті роль нового Федерального уряду Німеччини та особисто пана канцлера. Важливо, що ми з паном Шольцом поділяємо спільне бачення щодо мирного підходу. Ми очікуємо, що найближчим часом вдасться провести наступні переговори та домовитися про саміт лідерів «Нормандської четвірки», – зауважив Володимир Зеленський.

Президент України також очікує, що під час візиту до Росії 15 лютого Федеральний канцлер представлятиме не лише позицію Німеччини, а й об’єднану позицію всієї трансатлантичної спільноти, пріоритетом для якої є незалежність, суверенітет і територіальна цілісність України.

«Для нас дійсно важливо, що перед тим, як їхати в Росію, керівник німецького уряду провів перемовини в Києві. Ми цінуємо цей прояв солідарності», – додав Глава Української держави.

Володимир Зеленський зазначив, що під час переговорів з Олафом Шольцом ще раз нагадав про свою чітку позицію стосовно того, що найбільш дієвим підходом у стримуванні агресії є застосування превентивних санкцій.

Президент також зауважив, що для України дуже важливою є закупівля озброєння та військової техніки з використанням механізмів Агентства НАТО з підтримки та постачання, і це питання він порушував під час перемовин з канцлером Німеччини.

Також для України вкрай важливо, що її партнери твердо стоять і стоятимуть на позиції політики «відкритих дверей» щодо Альянсу.

«Розраховуємо на підтримку повноправного членства України в Європейському Союзі. Такий крок став би потужним сигналом підтримки геополітичного вибору українського народу, визнаним нашим законодавством і багатьма державами світу», – наголосив Володимир Зеленський.

Зі свого боку Олаф Шольц зазначив, що відвідує Україну в цей серйозний час із посланням, що Німеччина стоїть пліч-о-пліч з нашою країною. За його словами, ФРН намагається знайти дипломатичне рішення тієї складної ситуації, що склалася.

«Разом з Францією ми інтенсифікували свої зусилля в Нормандському форматі. Це складний процес, але я впевнений, що він вартий будь-яких зусиль», – зауважив канцлер.

Олаф Шольц наголосив, що Німеччина стурбована ситуацією на українсько-російському кордоні. Він вважає, що військові активності Росії не є обґрунтованими та немає логічних причин для такого нарощування військового потенціалу.

«Для Федерального уряду Німеччини зрозуміло, що військова агресія проти України потягне за собою серйозні політичні, економічні, геостратегічні наслідки для Росії. На цьому я наголошу й завтра в Москві», – сказав він.

Федеральний канцлер також подякував керівництву України за розсудливу реакцію на складну й загрозливу ситуацію та відповідальну політику щодо цього.

Володимир Зеленський привітав Олафа Шольца з першим візитом в Україну та зазначив, що Німеччина є ключовим партнером нашої держави в підтримці її євроінтеграційних прагнень і загалом важливим партнером для України.