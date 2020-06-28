В Україні темпи поширення коронавірусної інфекції стабілізуються

В Україні відбувається певна стабілізація ситуації з поширенням коронавірусної інфекції. Про це свідчить зменшення кількості госпіталізацій за минулий тиждень, зазначив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час традиційної селекторної наради під головуванням Президента України Володимира Зеленського.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив статистику: за останню добу виявлено 612 заражених, 385 осіб одужали. Нині в Україні понад 26 тис. активних хворих. Лідерами серед виявлених інфікованих є Львівська (99 осіб) та Закарпатська (79 осіб) області.

Голова Національної поліції Ігор Клименко доповів щодо штрафування закладів, які не дотримуються карантинних обмежень. Так, за останню добу припинено діяльність 143 розважальних закладів, зокрема нічних клубів і закладів харчування. На них складено 102 адмінпротоколи.

Крім того, уряд ухвалив рішення щодо депортації восьми іноземців, які минулого тижня влаштували стрілянину в центрі Києва. Також міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що на розгляді в парламенті перебуває законопроект № 2695 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху», який посилює відповідальність водіїв за вчинення смертельного ДТП у стані алкогольного сп’яніння. Зокрема, законопроект збільшує штрафи за кермування напідпитку, впроваджує штрафи за покидання місця ДТП, а також зменшує поле для маніпуляцій, щоб уникнути відповідальності. Ухвалення цього законопроекту також сприятиме запобіганню вчинення правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху, більш стриманій і виваженій поведінці водіїв на дорогах і, як наслідок, приведе до зменшення кількості ДТП, зауважили в МВС.

Терміновість ухвалення цього законопроекту викликана кількістю порушень і тяжких ДТП, спричинених водіями у стані алкогольного сп'яніння, легкістю уникнення ними відповідальності.

«ДТП на Столичному шосе поблизу Києва – останній страшний приклад недбальства й безвідповідальності деяких водіїв. Загинуло двоє дорослих і двоє дітей. За життя ще одного хлопчика борються наші лікарі. І це – не перша аварія, спричинена цим водієм. Цей законопроект надзвичайно важливий. Законодавча відповідальність за такі випадки – це гарантія того, що держава стоїть на захисті безпеки кожної родини й кожного українця», – наголосив Володимир Зеленський.