В Україні, як і у світі, зростають ціни, але в нас ще й вбивають людей – перша леді в інтерв’ю ВВС

Російське вторгнення в Україну — це війна, яка ведеться проти мирних людей. Про це сказала перша леді Олена Зеленська в інтерв’ю британській телерадіокомпанії ВВС, відповідаючи на запитання ведучої програми Sunday with Laura Kuenssberg.

«Це не війна з армією, це війна, щоб налякати, використати тактику випаленої землі та зайти в порожні міста й села», – зазначила перша леді.

Відповідаючи на запитання про те, що б вона сказала жителям Великої Британії, які дуже хочуть допомагати українцям, але переживають, чи зможуть на тлі подорожчання енергоносіїв сплачувати власні рахунки та чи вистачить їм на прожиття, Олена Зеленська зауважила: «Розумію, що ситуація дуже важка. Хочу нагадати, що коли у світі відбувається підвищення цін, це саме відбувається і в Україні. У нас також усе дорожчає. Але водночас у нас вбивають людей. Щодня».

Дружина Президента наголосила, що намагається доносити до світу інформацію про наслідки російської агресії в Україні, виступаючи на всіх можливих світових медіамайданчиках, і подякувала Великій Британії та її уряду за послідовну підтримку нашої країни.

«Коли нас підтримують так щиро й потужно, ми відчуваємо, що ми не самі», – резюмувала Олена Зеленська.