Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Ми повернемо свободу Криму й обовʼязково зробимо півострів одним із найкомфортніших місць у Європі – звернення Президента України
Ми повернемо свободу Криму й обовʼязково зробимо півострів одним із найкомфортніших місць у Європі – звернення Президента України

4 вересня 2022 року - 22:23

Переглянути всі відео
ностанні новини

В Україні, як і у світі, зростають ціни, але в нас ще й вбивають людей – перша леді в інтерв’ю ВВС

5 вересня 2022 року - 14:34

Ми повернемо свободу Криму й обовʼязково зробимо півострів одним із найкомфортніших місць у Європі – звернення Президента України

4 вересня 2022 року - 22:20

Володимир Зеленський у неділю провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача

4 вересня 2022 року - 18:22

Вітання Президента підприємцям України

4 вересня 2022 року - 09:02

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Відвідання Президентом школи в Ірпені з нагоди Дня знань
Відвідання Президентом школи в Ірпені з нагоди Дня знань

1 вересня 2022 року - 12:44

Перейти до всіх галерей

В Україні, як і у світі, зростають ціни, але в нас ще й вбивають людей – перша леді в інтерв’ю ВВС

5 вересня 2022 року - 14:34

В Україні, як і у світі, зростають ціни, але в нас ще й вбивають людей – перша леді в інтерв’ю ВВС

Російське вторгнення в Україну — це війна, яка ведеться проти мирних людей. Про це сказала перша леді Олена Зеленська в інтерв’ю британській телерадіокомпанії ВВС, відповідаючи на запитання ведучої програми Sunday with Laura Kuenssberg.

«Це не війна з армією, це війна, щоб налякати, використати тактику випаленої землі та зайти в порожні міста й села», – зазначила перша леді.

Відповідаючи на запитання про те, що б вона сказала жителям Великої Британії, які дуже хочуть допомагати українцям, але переживають, чи зможуть на тлі подорожчання енергоносіїв сплачувати власні рахунки та чи вистачить їм на прожиття, Олена Зеленська зауважила: «Розумію, що ситуація дуже важка. Хочу нагадати, що коли у світі відбувається підвищення цін, це саме відбувається і в Україні. У нас також усе дорожчає. Але водночас у нас вбивають людей. Щодня».

Дружина Президента наголосила, що намагається доносити до світу інформацію про наслідки російської агресії в Україні, виступаючи на всіх можливих світових медіамайданчиках, і подякувала Великій Британії та її уряду за послідовну підтримку нашої країни.

«Коли нас підтримують так щиро й потужно, ми відчуваємо, що ми не самі», – резюмувала Олена Зеленська.

в
Відео
Версія для друку