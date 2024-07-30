В Україні запрацював дашборд з інформацією про провадження щодо бізнесу

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак узяв участь у презентації дашборду з даними Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) про провадження щодо бізнесу.

«Рада з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану створена за ініціативою Президента України та демонструє свою ефективність. Сьогодні презентується черговий продукт спільної роботи – дієвий механізм підвищення прозорості й ефективності роботи правоохоронних органів України», – зазначив Андрій Єрмак.

У дашборді містяться дані про кількість зареєстрованих, зупинених, відновлених чи закритих правопорушень та кількість осіб, яким повідомили про підозру, застосували щодо них запобіжні заходи, відсторонили від посад, а також розмір завданих державі збитків та їх відшкодування. Доступ до нього відкритий для всіх охочих.

«Це відповідь на потребу суспільства, на запит бізнесу й інвесторів, які прагнуть бачити справедливість і доброчесність у роботі правоохоронців. Я радий, що дискусія про тиск контролюючих органів на бізнес буде нарешті переведена у площину цифр і даних, а не дописів у соціальних мережах», – наголосив керівник Офісу Президента.

Генеральний прокурор Андрій Костін розповів, що в майбутньому до дашборду планують додати ще більше інформації, а сам інструмент – поширити й на інші види кримінальних правопорушень.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров додав, що протягом наступних місяців вивчатимуть роботу дашборду та збиратимуть відгуки користувачів для його вдосконалення.

Цьогоріч у січні Президент Володимир Зеленський доручив захистити бізнес від можливих зловживань з боку правоохоронних органів. Одним із напрямів цієї роботи стала розробка дашборду до ЄРДР. Над його реалізацією працювали Офіс Президента, Офіс Генерального прокурора, Міністерство цифрової трансформації, Міністерство юстиції, Державна судова адміністрація та Рада з питань підтримки підприємництва при Президентові України.