В Україні запрацював портал «Діти війни» – платформа для розшуку дітей, які постраждали внаслідок російської агресії – Дар’я Герасимчук

В Україні запрацював державний портал для розшуку дітей – інформаційна платформа «Діти війни», що допомагатиме правоохоронним органам збирати дані про юних українців, які постраждали під час війни, зокрема зникли безвісти або були переміщені на тимчасово окуповані території та депортовані до Російської Федерації. Про це повідомила радник – уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук на брифінгу в понеділок.

Як зазначила радник – уповноважена Глави держави, кількість дітей, які фізично страждають від війни, щодня зростає. Так, на сьогодні 693 дитини поранені, 358 загинули, 203 зникли безвісти та щонайменше 5754 примусово переміщені та депортовані. Водночас станом на 1 серпня правоохоронці знайшли 4039 дітей, які перебували в розшуку, 47 вдалося повернути з депортації.

«З відкритих джерел нам відомо, що країна-агресор заявляє про щонайменше 450 тисяч переміщених і депортованих на територію Росії дітей. І, на жаль, повертати їх нам вони не мають наміру», – розповіла Дар’я Герасимчук.

Вона акцентувала: зараз як ніколи важливо отримувати максимально вичерпну та оперативну інформацію про таких дітей, щоб фіксувати, розслідувати злочини та рятувати юних громадян.

З цією метою за особистим дорученням Президента України Володимира Зеленського команда Офісу Глави держави, Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України разом з Національним інформаційним бюро, Офісом Генерального прокурора, Національною поліцією, секретаріатом уповноваженого Верховної Ради з прав людини створила платформу «Діти війни». Інформаційно-аналітичну підтримку команді надає проект уряду Канади «Супровід урядових реформ в Україні» (SURGe).

«Цей портал створено як інструмент для пошуку дітей, їх порятунку та визволення з місць примусового переміщення чи депортації. Інформація, розміщена на порталі, – наочне свідчення геноциду українських дітей та злочинів проти людяності, які армія Росії щодня здійснює щодо українського народу», – зазначила Дар’я Герасимчук.

Також, за її словами, для підтримки роботи порталу було сформовано консультаційний центр при Офісі уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, де можна отримати офлайн- та онлайн-консультацію.

Портал виконує дві основні функції:

Інформування («Діти війни» – єдина платформа, що надає актуальні та зведені дані про дітей, які постраждали внаслідок війни Росії проти України, загинули, зазнали поранень, зникли безвісти або були депортовані, та тих, кого вдалося розшукати й урятувати. Правоохоронні органи та Національне інформаційне бюро щодня оновлюють кількісні показники.

Допомога в розшуку дітей (платформа дає змогу зв'язатися з правоохоронними органами, зокрема Національною поліцією, Офісом Генерального прокурора, а також Національним інформаційним бюро).

Як наголосила Дар’я Герасимчук, сайтом можуть скористатися як батьки дитини, котра загубилася, була переміщена чи депортована, так і всі, хто має будь-яку інформацію про зниклих дітей, порушення їхніх прав та злочини, скоєні проти них.

«Це платформа, де ви можете повідомити про дитину, яка загубилася, про злочини проти дітей або якщо ви знайшли дитину, якщо вам відомо про факт депортації, про примусову зміну громадянства та документів дитини, а також про усиновлення. Ми звертаємось до вас: якщо вам відомо будь-що з перерахованого вище, скористайтеся цим порталом, і, можливо, саме ваш рішучий крок розв’яже питання життя дитини», – закликала радник – уповноважена Президента.