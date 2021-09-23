В Україні запроваджуватимуть велику програму енергозбереження – Глава держави

Україна повинна бути енергонезалежною, тому за підтримки Європейського Союзу в нашій країні запроваджуватимуть велику програму з енергомодернізації. Про це розповів Президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання представників ЗМІ за підсумками 23-го Саміту Україна – ЄС у Києві.

Глава держави зауважив, що сьогодні на переговорах питанню енергобезпеки було приділено багато часу.

«У нас є велика програма щодо енергозбереження. Це стосується не тільки утеплення кожної домівки. На цю програму Україні сьогодні потрібно близько 300 мільярдів гривень – щодо енергозбереження, заміни мереж по всій нашій державі. Ми бачимо, що цю програму можемо запровадити. Ми точно її запровадимо. За підтримки фахівців та фінансової допомоги з боку країн ЄС це буде швидше. Але в будь-якому разі ми це вже будемо починати робити наступного року – ми не можемо чекати, коли нам погрожує сусід відключенням чи зменшенням об’єму газу. Ми повинні бути справді енергонезалежними», – сказав Володимир Зеленський.

За словами Глави держави, цю програму буде детально обговорено з партнерами з ЄС.

Президент також зауважив, що в Україні розвиватиметься атомна енергетика, особливо після підписання меморандуму між американською компанією Westinghouse і НАЕК «Енергоатом».

«Енергетична незалежність держави дуже важлива. Але в будь-якому разі для нас важливо зберегти транзит газу по нашій території», – наголосив Володимир Зеленський.

Зі свого боку Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що українські та європейські експерти розглядають різні сценарії. За її словами, є декілька напрямів роботи: транзит газу через територію України та дохід від нього, безпека поставок газу та стратегічні можливості газових сховищ.

«Ми опрацьовуємо всі ці сценарії. Головне – це енергонезалежність, яка важлива для України так само, як і для ЄС. Це розумна інвестиція – інвестувати у відновлювану енергетику, невикопні енергоносії й мати можливість кращої інвестиційної стратегії у енергоефективність, бо коли ви досягаєте енергоефективності, ви не витрачаєте марно енергію, ви оптимізуєте енергоспоживання та енергопостачання», – підсумувала Урсула фон дер Ляєн.