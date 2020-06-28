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В Україні збільшується кількість перевірок щодо порушення карантинних заходів – селекторна нарада під головуванням Президента

3 липня 2020 року - 13:41

В Україні збільшується кількість перевірок щодо порушення карантинних заходів – селекторна нарада під головуванням Президента

Понад 19 тис. перевірок провели на об’єктах торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами, продуктових ринках та в закладах громадського харчування з 19 червня 2020 року. Кількість перевірок щодня збільшується, і за останні три дні їх здійснили майже 12 тис. Про це Президенту Володимиру Зеленському повідомили на традиційній селекторній нараді за участі представників уряду та правоохоронців щодо запобігання поширенню коронавірусу.

За результатами цих перевірок за три дні виявлено 2788 порушень, за які складено протоколи та приписи. 

«Люди втомилися та розслабилися, але бізнеси, які заробляють, мають нести відповідальність, якщо не контролюють дотримання заходів безпеки й тим самим наражають клієнтів на небезпеку зараження», – зазначив Глава держави.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов доповів, що на Закарпатті та Волині у медзакладах почали готувати більше ліжко-місць у зв’язку зі зростанням кількості хворих та заповненням лікарень.

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