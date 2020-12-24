В Україну повернувся політв’язень Олександр Шумков, якого три роки незаконно утримували в Росії

На батьківщину повернувся політв’язень, військовослужбовець Збройних сил України Олександр Шумков, якого незаконно утримували в Росії з вересня 2017 року.

Український військовий перебував у виправній колонії в м. Торжку Тверської області у суворих умовах тримання.

За інформацією Офісу омбудсмена України, наразі Олександр Шумков перебуває на українській території – у Сумській області, де його зустріли рідні та представники ЗСУ.

Звільнення Олександра Шумкова та інших українських політв’язнів вимагала міжнародна спільнота, зокрема Європарламент і США.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що повернення Олександра Шумкова на батьківщину до рідних і близьких саме напередодні Різдва – це ще одне підтвердження того, що добро та милосердя завжди перемагають насилля й зневіру.

«Україна завжди пам’ятає про своїх громадян, які були незаконно позбавлені волі в інших країнах. І ми будемо продовжувати боротьбу за їхнє звільнення, допоки останній полонений не повернеться додому й не обійме своїх рідних», – сказав Глава держави.