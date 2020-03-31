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В Україну прибув літак з новою партією ПЛР-тестів та засобами захисту

31 березня 2020 року - 19:12

В Україну прибув літак з новою партією ПЛР-тестів та засобами захисту

У Міжнародний аеропорт «Бориспіль» (Київ) прибув літак, який доправив з Китаю в Україну ще 100 тис. високоточних ПЛР-тестів для виявлення коронавірусу, 40 тис. окулярів багаторазового використання, медичні маски та обладнання для апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ).

Після проходження всіх санітарних та митних процедур вантаж спрямують до лікарень та лабораторій у всі регіони України.

Засоби захисту також будуть передані військовим і працівникам Державної прикордонної служби.

Крім того, медичні маски надійдуть у мережі аптек, щоб задовольнити попит населення.

Офіс Президента України, який здійснював організацію доставки медичного вантажу для системи охорони здоров’я, також сприяв ввезенню в Україну експрес-тестів та медичних засобів, закуплених вітчизняними підприємцями.

Нагадаємо, 30 березня з Республіки Корея до України прибув літак зі 100 тис. ПЛР-тестів для виявлення COVID-19. Тест-системи доставили в інфекційні лабораторії всіх областей країни.

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