В Україну з Південної Кореї прибуло 100 тисяч ПЛР-тестів для виявлення коронавірусу

З міста Сеула (Республіка Корея) до України прибув літак зі 100 тис. ПЛР-тестів виробництва компанії SolGent для виявлення COVID-19.

Постачання здійснила компанія Caremille для потреб системи охорони здоров'я України.

Після проходження митних процедур з оформлення тест-системи доставлять в інфекційні лабораторії всіх областей країни, які мають належні умови для зберігання.

Вантаж доправлено в Україну з ініціативи Офісу Президента, координацію здійснювало Посольство України в Республіці Корея.

Набір тест-системи компанії SolGent містить усі необхідні компоненти для полімеразної ланцюгової реакції. Тому при його використанні немає необхідності в додаткових реагентах. Тестування триває від 105 до 120 хвилин.