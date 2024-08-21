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Участь Президента в церемонії підняття Державного прапора України
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В єдності та із синьо-жовтим стягом ми досягаємо результатів, які змінюють історію – Президент під час церемонії підняття Державного прапора

23 серпня 2024 року - 10:23

В єдності та із синьо-жовтим стягом ми досягаємо результатів, які змінюють історію – Президент під час церемонії підняття Державного прапора

З нагоди Дня Державного прапора Президент Володимир Зеленський узяв участь в урочистій церемонії підняття українського стяга.

Глава держави зазначив, що синьо-жовтий прапор об’єднує багато поколінь, які билися заради України, звільняли від загарбників українську землю та мріяли про незалежність.

«Історичний шлях України й дух наших національних кольорів навчив нас того, що українське йде вгору, що Україна зміцнюється й досягає своїх цілей тільки за умови, коли наші люди справді разом. У єдності – заради синьо-жовтого прапора та України», – сказав Володимир Зеленський.

Президент подякував усім хто воює та працює заради нашої держави.

«Ми витискаємо з України окупанта і не дамо спокою його триколорам. І ми маємо відбудувати Україну, наш дім після цієї війни, щоб наш український синьо-жовтий майорів так, як на це заслуговує Україна, – над гордою землею і посеред безпечного, вільного та європейського життя», – підсумував Глава держави.

У заході також узяли участь керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль та військові.

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Участь Президента в церемонії підняття Державного прапора України

23 серпня 2024 року - 10:11
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