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Важливо, щоб було повне взаєморозуміння, реальна взаємопідтримка на всіх рівнях між Міністерством оборони та нашою армією – Президент під час представлення нового міністра оборони

20 серпня 2026 року - 18:00

Важливо, щоб було повне взаєморозуміння, реальна взаємопідтримка на всіх рівнях між Міністерством оборони та нашою армією – Президент під час представлення нового міністра оборони

Президент України Володимир Зеленський представив колективу Міністерства оборони новопризначеного керівника відомства Євгенія Хмару.

Глава держави подякував Голові Верховної Ради та парламентарям, які підтримали призначення Євгенія Хмари на посаду міністра оборони, а також Головнокомандувачу ЗСУ, начальнику Генерального штабу, секретарю РНБО, Прем’єр-міністру, урядовцям і командувачам за чітку роботу з Євгенієм Хмарою та командою Міністерства оборони.

«Важливо, щоб було повне взаєморозуміння, реальна взаємопідтримка на всіх рівнях між Міністерством оборони та нашою армією передусім і спільна швидка реакція на всі зміни в цій війні», – сказав Володимир Зеленський.

Президент закликав міністра оборони та всіх, хто ухвалює рішення в Силах оборони, звірятися з тим, що реально потрібно фронту, ППО, далекобійним операціям і мідлстрайкам.

За словами Глави держави, насамперед необхідно провести аудит усіх домовленостей із партнерами: що реалізовано, а що досі очікує реалізації.

«ППО й антибалістика – це ключовий пріоритет. Не тільки це, але ключовий, і особливо перед зимою – ви добре це всі знаєте. Сьогодні була атака, і збиття крилатих ракет досягається на значному рівні, збиття дронів треба постійно нам збільшувати», – сказав Володимир Зеленський.

Окремим викликом залишається захист міст і громад Херсонщини, Дніпровщини, Сумщини, Чернігівщини та інших прифронтових регіонів від щоденного російського терору.

«Треба дати відповідь на цей виклик. І так само – на виклик із російськими керованими бомбами. Нам потрібні свої засоби, які зможуть діяти проти таких ударів, зможуть діяти проти російської авіації», – наголосив Президент.

Ще одним завданням, за словами Володимира Зеленського, є збільшення кількості дипстрайків. Євгеній Хмара має великий досвід у таких операціях ще з СБУ.

Потрібно забезпечити й реальні рішення та пропозиції в усьому, що стосується мобілізації, контрактів та ротацій воїнів.

«Дуже очікую системної спільної роботи на цьому напрямку ЗСУ та Міністерства оборони. Та більш людяного й системного підходу до вирішення організаційних питань у військах», – додав Глава держави.

За словами Президента, особливу увагу слід приділити пошуку необхідного ресурсу для сектору оборони. Кошти є одним із найбільших викликів і водночас спільним завданням для всієї держави.

Євгеній Хмара подякував за довіру й зазначив, що та ефективність, із якою він працював у спецпідрозділі «Альфа» та загалом в СБУ, буде застосована і в Міністерстві оборони. Є три ключові пріоритети: фронт і посилення війська, люди, розвиток оборонної промисловості.

За словами міністра оборони, у центрі кожного рішення буде воїн – його життя та здоров’я, якість підготовки, забезпечення, зброї, медицини та відновлення. Міністерство оборони посилить співпрацю з партнерами, роботу зі зміцнення ППО, реалізацію програм виробництва балістики й антибалістики, масштабування дронових спроможностей та нарощування далекобійних ударів і мідлстрайків.

«Ми маємо чітке завдання від Верховного Головнокомандувача налаштувати систему. Систему нашої оборони, виробництва й закупівель, постачання у війська. Наша задача – масштабувати те, що вже довело свою ефективність. Прибрати зайву бюрократію, додати швидкості рішенням, налаштувати змістовніший зв'язок міністерства з фронтом», – сказав Євгеній Хмара.

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