Важливо, щоб відзначення наших воїнів державними нагородами та спеціальними званнями відбувалося швидше та більш ґрунтовно – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Кілька важливих рішень за цей день. Передусім сьогодні я підписав укази про відзначення званням Героя України Назарія Гринцевича та Дмитра Фішера, також уже підготовлені подання та всі документи щодо Віталія Карвацького, сам указ щодо нього буде після завершення відповідних експертиз. І важливо, щоб відзначення наших воїнів державними нагородами та спеціальними званнями відбувалося швидше й більш ґрунтовно. На жаль, зараз рідним воїнів і самим воїнам доводиться надто довго очікувати на заслужені нагороди, поки тривають різного роду перевірки та бюрократичні процедури. Відповідні посадовці мають прискоритись із цими процесами.

Сьогодні провів нараду з нашими військовим командуванням – Головком, Генштаб, Міністерство оборони, також Служба безпеки України. Щодо ситуації на фронті та наших операцій, зокрема на російській території. Я вдячний усім підрозділам Сил оборони, Служби безпеки України, наших розвідок за результати в тиску на окупанта, у блокуванні російської логістики. Сьогодні ж доручив міністру оборони України та Головкому активізувати всі контакти з американською стороною. Ми маємо зараз необхідні політичні заяви та рішення, і потрібно їх якнайшвидше реалізувати для захисту наших людей, для захисту наших позицій. Передусім це стосується протиповітряної оборони, а також усіх інших елементів постачання від Америки. Критичне постачання, від якого залежить порятунок життів наших людей, захист українських міст і сіл. Очікую результатів цих контактів вже найближчим часом, і зокрема цього тижня готуємо формати зустрічей наших команд – військових і політичних.

Була сьогодні доповідь керівника ГУР щодо вразливих місць, які є в Росії. Ми обговорили й процес обмінів, він триває – реалізація домовленостей іще другої зустрічі в Туреччині. Стараємося звільнити якнайбільше наших людей із російського полону. Була доповідь міністра закордонних справ щодо наради з усіма українськими послами, яка запланована на 21 липня. Визначили чіткі завдання дипломатам і деякі реформаторські кроки в системі Міністерства закордонних справ – міністр їх представить. Готуємо відчутне розширення можливостей української дипломатії.

Говорив сьогодні ж із Головою Верховної Ради України – потрібно ратифікувати угоду про створення трибуналу щодо російської агресії, також розблокувати підписання закону про множинне громадянство, зафіксувати вихід України з Оттавської конвенції щодо мін. Я вдячний усім народним депутатам України, хто підтримує ці та інші необхідні рішення, і важливо проголосувати щодо них найближчим часом.

І ще одне.

Ми продовжуємо нашу санкційну роботу в Україні. Сьогодні є пакет санкцій проти компаній із Китаю, які, на жаль, постачають компоненти для російського виробництва зброї, зокрема «шахедів». Чіткі докази цього є. Деталі знаходять у збитих «шахедах». Ми будемо говорити про це також із нашими партнерами – щоб вони підтримували українські санкції. Є й нове рішення щодо синхронізації європейських санкцій у нашій юрисдикції – ще три пакети санкцій ЄС повністю чинні в Україні. Будемо й надалі зміцнювати наш тиск. Я дякую всім, хто нам допомагає! Дякую всім, хто з Україною!

Слава Україні!