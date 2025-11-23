Важливо відстоювати принципи, на яких заснована Європа: кордони не можна змінювати силою і агресор має заплатити за війну – Президент

Україна тісно співпрацює зі США, європейськими та іншими партнерами, щоб визначити кроки для завершення війни та принесення справжньої безпеки. Про це Президент Володимир Зеленський заявив під час онлайн-звернення до учасників парламентського саміту міжнародної Кримської платформи, який відбувся у Швеції. Участь у заході взяли майже 70 іноземних делегацій.

Глава держави подякував за принципову позицію та чіткі заяви про те, що анексія Криму у 2014 році була незаконною. Президент також відзначив роботу Кримської платформи та її парламентської складової, яка ґрунтується на повазі до кожної нації і держави й захисті основоположних принципів, які підтримували мир у Європі.

«Це чіткі принципи: повага до людського життя, неприпустимість зміни кордонів силою та відсутність "сфер впливу", як ввічливо називають бажання домінувати над іншими народами та вести загарбницькі війни. Це саме те, за що виступає Кримська платформа: відмова визнавати нормальним розв'язання загарбницьких воєн і відмова нормалізувати жорстокість щодо людей і народів», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент акцентував, що зараз Україна переживає критичний момент і тісно співпрацює зі США, європейськими та багатьма іншими партнерами у світі, щоб визначити кроки, які можуть покласти край війні Росії проти України й принести справжню безпеку.

«Путін хоче юридичного визнання того, що він украв – зламати принципи територіальної цілісності й суверенітету, – і це головна проблема. Ви всі розумієте, що це означає. Він хоче цього не тільки від України – він хоче цього від усього світу, а це дуже небезпечно», – зазначив Володимир Зеленський.

Глава держави наголосив, що у кроках, які Україна узгодила з американською стороною, вдалося зберегти на столі надзвичайно чутливі моменти – це і повне звільнення всіх українських військовополонених за формулою «всіх на всіх», і цивільних осіб, і повне повернення викрадених Росією українських дітей.

Президент акцентував, що Україна продовжить працювати з партнерами, шукати компроміси та пояснювати, наскільки небезпечно вдавати, що агресією можна просто знехтувати й жити далі.

Володимир Зеленський закликав підтримувати Україну, переговорний процес та відстоювати принципи, на яких заснована Європа: кордони не можна змінювати силою, воєнні злочинці не можуть уникнути правосуддя та агресор мусить повністю заплатити за війну, яку він розпочав, і саме тому рішення щодо російських активів необхідні.

«Просимо підтримати ці рішення і – найголовніше – продовжувати тиск на Росію. Росія все ще вбиває людей. Щодня. Окуповані території залишаються окупованими. А отже, Росія все ще залишається країною-злочинцем. Сьогодні тут присутні майже 70 парламентських делегацій, і якщо парламенти у Європі, у світі не заплющуватимуть на це очі, то ніхто не заплющуватиме», – сказав Глава держави.