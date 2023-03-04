Вберегти світ від нової глобальної бійні може ефективна система міжнародного правосуддя, а саме – міжнародний трибунал для агресора – Андрій Єрмак на конференції United for Justice

Світ потребує якнайширшого міжнародного інституту відповідальності Росії за агресію в Україні з найвищим рівнем визнання, за допомогою якого можна буде завдати потужного правового удару по конкретних міжнародних злочинцях. Про це заявив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, виступаючи на конференції United for Justice у Львові.

«Справедливість врятує світ. Вберегти його від нової глобальної бійні може ефективна система міжнародного правосуддя, насамперед міжнародний трибунал для агресора», – зазначив керівник Офісу Глави держави під час участі у панелі International Communities Response for Accountability.

Він наголосив, що сьогодні для тисяч людей в Україні їхні власні домівки після влучання російських ракет перетворилися на могили. Зокрема, так нещодавно сталося в Запоріжжі.

«Терор проти цивільного населення, захоплення заручників, катування, позасудові страти й масові вбивства – один із ключових елементів російської стратегії. За останній рік ми зареєстрували понад 70 тисяч воєнних злочинів та злочинів проти людяності. У кожному деокупованому населеному пункті знаходимо численні поховання людей зі слідами насильницької смерті. Кількість жертв зараз з’ясувати неможливо, але рахунок іде вже на десятки тисяч», – розповів Андрій Єрмак.

Як акцентував керівник Офісу Президента, росіяни методично нищать цивільну інфраструктуру в Україні, щоб створити нелюдські умови існування для мільйонів громадян та спричинити гуманітарну катастрофу. Крім того, за його словами, російські війська цілеспрямовано руйнують на території нашої країни лікарні, школи, університети, масово знищують пам’ятки культури, що є частиною їхнього плану.

«Є інша частина – про неї неможливо говорити без емоцій. Це масові зґвалтування. Це масові депортації, масові викрадення дітей. Це масове промивання мізків юним українцям, силоміць вивезеним до Росії. На сьогодні зареєстровано понад 16 тисяч випадків примусового вивезення українських дітей. І це лише задокументовані факти. Дітей силоміць розлучають із батьками, вивозять у фільтраційні табори, забирають у підвали катівень, а потім відправляють до Росії. Як сподіваються окупанти, назавжди», – розповів він.

Андрії Єрмак зауважив, що українські правоохоронці разом із міжнародними партнерами розслідують усі ці злочини, а Міжнародний кримінальний суд працює, щоб притягнути до відповідальності винних у геноциді та воєнних злочинах.

«Однак нам потрібна система, комплексний та всеосяжний підхід. І можу з упевненістю сказати: якщо ви тут, ви точно на світлому боці й добре розумієте, наскільки важливо об’єднати людей зі всього світу заради спільної безпеки. А вона неможлива без справедливості», – наголосив керівник Офісу Президента України, звертаючись до учасників заходу.

За його словами, основним елементом цієї системи має стати міжнародний трибунал для тих, хто скоїв головний злочин – злочин агресії, який лежить в основі всіх інших злочинів проти людяності.

Найближчим часом у Гаазі почне працювати Interim Prosecutor's Office, який займатиметься збором доказів злочину агресії. Україна також чекає на резолюцію Генеральної Асамблеї ООН, яка закличе до покарання Росії за злочин агресії, повідомив Андрій Єрмак.

«Мусимо покарати тих, хто розпочав цю війну. Покарати предметно й показово. Бо цей агресор уже не зупиниться сам. А інші знатимуть, що жодних правил у світі більше не існує. Тож усе дозволено – аж до винищення цілих держав і народів», – акцентував керівник Офісу Президента.

Він нагадав, що Росія не лише напала на Україну – вона навмисно спричинила енергетичну кризу у Європі, застосовує ядерний шантаж світу, шантажує голодом найуразливіші країни та завдає неймовірної шкоди довкіллю.

Водночас Андрій Єрмак зауважив, що деякі держави висловилися за гібридний трибунал, але Україна не може пристати на таку пропозицію.

«Цей варіант для нас неприпустимий, тому що ми не маємо гарантій, що це дасть змогу зняти недоторканність із керівництва країни-терориста. І це головна проблема гібридного проекту», – наголосив він.

Два інші варіанти – це створення спеціального трибуналу на основі угоди між Україною та ООН з ухваленням відповідної резолюції Генасамблеї та формування трибуналу на основі багатосторонньої відкритої міжнародної угоди між державами цивілізованого світу. Ці два шляхи, як наголосив керівник Офісу Президента, є прийнятними і свідчать про готовність міжнародної спільноти завдати потужного правового удару по конкретних міжнародних злочинцях.

«Світ потребує якнайширшого міжнародного інституту відповідальності за агресію з найвищим рівнем легітимності та визнання. Тільки так ми зможемо зняти всі суперечливі питання, включно з особистим і функціональним імунітетом усіх, хто розв’язав цю війну та веде її», – сказав Андрій Єрмак і додав, що справедливість обов'язково має перемогти та врятувати світ.