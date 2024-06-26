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Вдячний кожному, хто справді на сто відсотків робить усе, щоб наша Донеччина вистояла – звернення Президента
Вдячний кожному, хто справді на сто відсотків робить усе, щоб наша Донеччина вистояла – звернення Президента

26 червня 2024 року - 10:35

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Вдячний кожному, хто справді на сто відсотків робить усе, щоб наша Донеччина вистояла – звернення Президента

26 червня 2024 року - 10:21

Вдячний кожному, хто справді на сто відсотків робить усе, щоб наша Донеччина вистояла – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Почав цей день на Донеччині, разом із нашими воїнами, разом із Головкомом Сирським та новим командувачем Об’єднаних сил генералом Гнатовим. Представив сьогодні офіційно Андрія Гнатова всім, хто відповідає за оборону на Донеччині. Це людина молода, але знання фронту, досвід у нього саме такі, як потрібні. Завдання для генерала Гнатова очевидне – знищувати окупанта й – дуже важливо – берегти якнайбільше життів наших воїнів.

Разом із Головкомом сьогодні заслухали доповіді безпосередньо з позицій. Був радий особисто побачити й подякувати нашій 110-й бригаді та 47-й – абсолютно героїчні, результативні хлопці. Подякував нашим бойовим медикам, хлопцям і дівчатам, які роблять найважливіше – стабілізують поранених, рятують, максимально підтримують. Дуже зворушливо бачити таку відданість і бажання допомагати.

Провів тут, на Донеччині, нараду щодо безпеки та підтримки людей – детальну нараду. Багато питань. І щодо забезпечення життя – це вода, соціальні питання, евакуація, і щодо допомоги обороні, щодо відновлення житла. Вдячний кожному, хто справді на сто відсотків робить усе, щоб наша Донеччина вистояла. І буде окрема розмова в Києві, зокрема з урядовцями, які повинні бути і тут, і в інших місцях поблизу фронту – у складних громадах, де людям потрібні негайні рішення. Рішення, яких просто з Києва не видно. І був здивований, що деякі профільні урядовці не були тут по пів року та більше. Буде серйозна розмова, і буду робити щодо них відповідні висновки.

Слава Україні!

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