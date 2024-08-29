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Вдячність кожному воїну та всім українським полеглим героям, які повертаються додому на щиті – звернення Президента
Вдячність кожному воїну та всім українським полеглим героям, які повертаються додому на щиті – звернення Президента

29 серпня 2024 року - 20:29

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Вдячність кожному воїну та всім українським полеглим героям, які повертаються додому на щиті – звернення Президента

29 серпня 2024 року - 20:25

Сьогодні день, коли Україна особливо вшановує пам’ять усіх наших полеглих воїнів – Президент зустрівся з рідними загиблих Героїв України

29 серпня 2024 року - 16:47

Перша леді взяла участь у робочій зустрічі з регіональними командами, які впроваджують Всеукраїнську програму ментального здоров’я у громадах

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Працюємо з партнерами щодо постачання для фронту не лише зброї, не лише снарядів, а й сили нашої єдності – звернення Президента

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Вручення Президентом орденів «Золота Зірка» та житлових сертифікатів рідним загиблих захисників, яким присвоєно звання Герой України
Вручення Президентом орденів «Золота Зірка» та житлових сертифікатів рідним загиблих захисників, яким присвоєно звання Герой України

29 серпня 2024 року - 16:48

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Вдячність кожному воїну та всім українським полеглим героям, які повертаються додому на щиті – звернення Президента

29 серпня 2024 року - 20:25

Вдячність кожному воїну та всім українським полеглим героям, які повертаються додому на щиті – звернення Президента

Дорогі українці, дорогі українки!

Сьогодні особливий і дуже важливий день для нашої держави.

14-й рік. Захоплення Криму. Бої на Донеччині та Луганщині. Початок гібридної кровопролитної війни Росії проти України. І початок українського воєнного спротиву.

Героїзм тисяч наших людей. Відданість нашій державі та військовій присязі.

Захист України. І українські прапори – прапори шани до наших воїнів, які віддали свої життя заради України.

22-й рік. Повномасштабне вторгнення. Повномасштабна спроба Росії знищити українців. І повномасштабна українська оборона. Сміливість нашого народу. Сила українського характеру. І вдячність усіх наших людей, усієї нашої держави кожному воїну. І всім українським полеглим героям, які повертаються додому на щиті.

Слава Україні!

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