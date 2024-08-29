Вдячність кожному воїну та всім українським полеглим героям, які повертаються додому на щиті – звернення Президента

Дорогі українці, дорогі українки!

Сьогодні особливий і дуже важливий день для нашої держави.

14-й рік. Захоплення Криму. Бої на Донеччині та Луганщині. Початок гібридної кровопролитної війни Росії проти України. І початок українського воєнного спротиву.

Героїзм тисяч наших людей. Відданість нашій державі та військовій присязі.

Захист України. І українські прапори – прапори шани до наших воїнів, які віддали свої життя заради України.

22-й рік. Повномасштабне вторгнення. Повномасштабна спроба Росії знищити українців. І повномасштабна українська оборона. Сміливість нашого народу. Сила українського характеру. І вдячність усіх наших людей, усієї нашої держави кожному воїну. І всім українським полеглим героям, які повертаються додому на щиті.

Слава Україні!