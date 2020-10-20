«Велике будівництво» на Донеччині: Володимир Зеленський відвідав спортивні комплекси в Краматорську

Під час робочої поїздки до Донецької області Президент України Володимир Зеленський відвідав новозбудовану льодову арену та спортивно-оздоровчий комплекс у м. Краматорську. Проекти входять до Національної програми «Велике будівництво».

Будівля льодової арени дає змогу проводити не лише тренування спортсменів і змагання, а й фізкультурно-оздоровчі заняття для населення. Трибуна тут розрахована на понад 400 глядачів. Вартість об'єкта склала понад 100 млн грн.

На базі льодової арени планують створити дитячу школу та хокейну команду.

Володимир Зеленський відзначив якість новозбудованого об'єкта.

Президент також ознайомився з перебігом завершення будівництва комплексу спортивних споруд у районі міського парку, де розташована льодова арена. Зокрема, там заплановано облаштувати відкритий басейн, рекреаційні зони та спортмайданчики.

Крім того, Глава держави побував у спортивно-оздоровчому комплексі, який почали будувати у квітні цього року. Після закінчення всіх робіт тут будуть майданчики для занять воркаутом, тренажери, майданчики для пляжного волейболу, тенісний корт і футбольне поле зі штучним покриттям.

Під час огляду Володимир Зеленський наголосив на необхідності якомога швидше завершити всі роботи та дозволити користуватися спортивною інфраструктурою містянам.

Окремо Президенту розповіли, що включно з цим комплексом у межах Національної програми «Велике будівництво» у 2020 році в Донецькій області запланована реалізація 15 соціальних проектів (п'ять шкіл, п'ять садочків та п'ять об’єктів спортивної інфраструктури) на суму 417 млн грн. Уже відкрито п'ять шкіл на 4 тис. місць, п'ять дитячих садочків на 700 місць, заплановано відкриття 10 приймальних відділень до кінця року.

Крім того, виконуються плани зі спорудження доріг. Так, у межах програми «Велике будівництво» у 2020 році в Донецькій області передбачене відновлення понад 200 км доріг і дев'яти мостів державного значення, а також 93,3 км доріг і чотирьох мостів місцевого значення.