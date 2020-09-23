«Велике будівництво»: на Закарпатті Володимир Зеленський оглянув реконструкцію Берегівської центральної районної лікарні

У межах робочої поїздки на Закарпаття Президент України Володимир Зеленський оглянув перебіг капітального ремонту Берегівської центральної районної лікарні імені Бертолона Ліннера.

Директор закладу Іван Малеш розповів, що у 2020 році лікарня була визначена як опорна, у зв’язку з чим її було віднесено до програми «Велике будівництво», а саме в частині створення в опорних лікарнях відділень екстреної допомоги на базі приймальних відділень.

Оновлення закладу розпочалося в кінці серпня. Передбачено капітальний ремонт та перепланування першого поверху нового корпусу під відділення екстреної медичної допомоги. Реконструкцію корпусу хочуть завершити до кінця року, а закінчення будівництва лікарні заплановане на 2022 рік.

За словами директора закладу, на першому поверсі планують облаштувати реанімаційний блок з томографом, фізіотерапевтичне відділення. На другому – дитяче відділення, на третьому – хірургічне, на четвертому буде розташована інтенсивна терапія, а на п'ятому – гінекологічне відділення.

«Нам дуже треба його добудувати у зв'язку з тим, що будівля, у якій зараз розміщується хірургія, – 1936 року. Тим більше після завершення робіт це буде єдиний лікувальний комплекс, адже буде з'єднано два великі корпуси», – сказав Іван Малеш.

Крім того, за його словами, лікарня є опорною для двох великих районів і обслуговує значну кількість людей.

«Бачу, що тут буде сучасна лікарня. Я так хочу, щоб українці мали змогу ходити, а медики – працювати в лікарнях європейського рівня», – зазначив Володимир Зеленський.

Також Президентові доповіли про стан реалізації програми «Велике будівництво» у Закарпатській області. Зокрема, тривають роботи у восьми лікарнях, а загалом у регіоні реалізуються 18 проектів: три дитячі садочки, чотири школи, два спортивні об’єкти тощо.

Голова Закарпатської обласної державної адміністрації Олексій Петров зауважив, що через логістику й розосередження школи в регіоні будують невеликі.

За його словами, у бюджет наступного року планується закласти зведення ще п'яти садочків та п'яти шкіл. Загалом, як зазначив голова ОДА, область потребує ще 30 дитячих садочків.

Також Президент і керівництво області обговорили включення до програми «Велике будівництво» історичних пам'яток та замків для проведення їхньої реставрації.