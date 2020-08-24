«Велике будівництво»: під час робочої поїздки на Одещину Президент оглянув спорудження дитячого садка в смт Авангард, у якому застосовані новітні технології

Перебуваючи з робочою поїздкою в Одеській області, Президент України Володимир Зеленський ознайомився з перебігом реалізації Національної програми «Велике будівництво» в регіоні. Зокрема, Глава держави оглянув спорудження дитячого садка в селищі міського типу Авангард Овідіопольського району.

Під час огляду об’єкта Президентові розповіли, що дитсадок зводиться в новому житловому кварталі у районі, де проживає близько 25 тисяч мешканців, а дитячого садка не було жодного. Фінансування будівництва відбувається з обласного та місцевого бюджетів.

Як зазначив народний депутат-мажоритарник Сергій Колебошин, у той час як обласна та центральна влада зводять нову інфраструктуру в регіоні, місцеві політики перед виборами розміщують політичну агітацію про те, що все це будівництво відбувається завдяки їм.

Новий дитячий садок, який звели з нуля за дев’ять місяців, розрахований на 190 місць. Президент оглянув комфортні ігрові та спальні кімнати, медичний блок та харчоблок. У дитсадку буде влаштовано комп’ютерний та музичний класи з інструментами. Під час будівництва застосовувалися новітні технології, зокрема нова система фільтрації та дезінфекції повітря, опалення приміщень та підігріву шафок з дитячим одягом у осінньо-зимовий період. На території закладу розташується спортивний майданчик зі спеціальним покриттям. Об’єкт майже готовий – будівництво має завершитися на початку жовтня 2020 року.

«Дійсно класний садочок. Не вистачає тільки дітей. І ще треба додати сюди трохи життя. Наприклад, розписати яскравими малюнками стіни. Щоб дітям було приємно й цікаво сюди приходити, коли садочок відкриє для них свої двері», – зауважив Володимир Зеленський.

Президенту повідомили, що садочок функціонуватиме вже з листопада.

Глава Одеської облдержадміністрації Максим Куций розповів, що всього в межах «Великого будівництва» у 2020 році в Одеській області планується реалізувати 16 проектів будівництва, реконструкції та капітального ремонту шкіл, садочків і стадіонів. На реалізацію цих проектів планується залучити кошти в сумі 468,5 млн грн.

Крім того, згідно з планом в Одеській області у 2020 році буде відремонтовано 194 км доріг державного значення, верхній шар уже влаштовано на 77 км.

Також Одеська облдержадміністрація ремонтує 51,1 км доріг місцевого значення. З них 20 км уже здано та введено експлуатацію. До кінця року завершать роботи ще на 31,1 км.