«Велике будівництво»: Президент доручив включити до програми дитсадок для одного з мікрорайонів Черкас

Під час робочої поїздки Президента України Володимира Зеленського до Черкаської області до Глави держави звернулися представники бізнесу з проханням вирішити проблему відсутності дитячого садка в мікрорайоні Митниця у Черкасах, в якому проживає до 30 тис. осіб. При цьому найближчі дитсадки переповнені настільки, що після народження дитини необхідно ставати в чергу.

Президенту розповіли, що місцева влада у 2018 році виділила землю під будівництво, але попри обіцянки зведення дитсадка досі не почалося.

Заклад має вміщувати до 300 вихованців. Згідно з першим кошторисом, вартість будівництва сягала 60 млн грн. Через інфляцію кошторис зріс.

Глава держави зауважив, що такий дитячий садок можна буде спорудити, включивши об'єкт у програму «Велике будівництво».

«У нас є новий голова обласної державної адміністрації. Ми й побачимо, як людина працює. До нього можна не просто звернутися. Ми об'єднаємо з нашою програмою «Велике будівництво». Спробуємо знайти можливості та ресурси й побудувати садочок», – зазначив Володимир Зеленський.

Він додав, що дитсадок можна буде звести впродовж року, взявши за основу типовий проект, який використовують у «Великому будівництві» для інших таких закладів. Це, зокрема, заощадить час на спорудження об'єкта. При цьому разом з новим очільником регіону буде знайдена нова ділянка, щоб уникнути можливого блокування будівництва садка з боку міської влади на вже виділеній землі.

«Думаю, нічого страшного, що ми візьмемо типовий проект», – сказав Глава держави.

Заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко додав, що будівництво можна буде почати вже цьогоріч.