«Велике будівництво»: Президент оглянув реконструйовану школу в Маріуполі

Під час робочої поїздки на Донбас Президент України Володимир Зеленський відвідав Маріупольську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів № 26, яку реконструювали в межах Національної програми «Велике будівництво».

Комплекс, зведений у 1963 році, складається з двох триповерхових будівель.

У межах реконструкції школи змонтовано нові системи опалення, утеплено фасад, замінено інженерні та електричні мережі. Проведено оздоблення стін та підлоги, здійснено благоустрій та озеленення території закладу. Також оновлено обладнання їдальні. Кабінети школи оснастили новим навчальним обладнанням.

На території закладу облаштовано спортивну інфраструктуру. Зокрема, футбольне поле зі штучним покриттям, бігову доріжку, майданчики для баскетболу та волейболу, тренажерний майданчик.

«Класна школа. Діти хочуть навчатися в ній. Відчувається, що це сучасний простір для отримання знань. Тут є всі умови для того, щоб займатися різними видами активності. У місті має з’являтися дедалі більше таких шкіл», – сказав Президент.

Голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко ознайомив Володимира Зеленського з реалізацією програми «Велике будівництво» на Донеччині. Зокрема, в області цьогоріч ремонтують понад 60 км доріг і три мости. Також у межах програми реконструюють 11 шкіл і вісім дитячих садків, шість медзакладів, створюють три культурні та три спортивні об’єкти, зокрема спортивний комплекс з велоспорту у м. Лимані.