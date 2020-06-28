«Велике будівництво»: Президент ознайомився з реконструкцією приймального відділення Херсонської міської лікарні

У Херсоні Президент України Володимир Зеленський ознайомився з перебігом будівельних робіт у приймальному відділенні міської клінічної лікарні ім. Є. Є. Карабелеша, реконструкція якого відбувається в межах Національної програми «Велике будівництво».

Як розповіли Президентові голова Херсонської обласної державної адміністрації Юрій Гусєв та директор медустанови Алла Малицька, площа приймального відділення – 615 кв. м. Загальна вартість будівельних робіт, які там проводяться, – 8,8 млн грн. З них державне фінансування становить 6,6 млн грн. Завершити реконструкцію відділення планують до 15 жовтня поточного року.

Також Главі держави доповіли, що приймальне відділення цієї установи буде оснащено апаратом ЕКГ, дефібрилятором, апаратами для УЗД та штучної вентиляції легень. Також там буде встановлено кардіомонітор, апарат для масажу серця та інше необхідне медобладнання. Загалом до жовтня відкриють вісім таких відділень.

«Херсонська область – серед лідерів за будівництвом, для мене особливо важливо, щоб у нас була якісна та комфортна медицина. Вісім приймальних відділень наразі достатньо. Головне – щоб швидко, щоб було все сучасне оснащення. Це здоров'я наших людей», – наголосив Володимир Зеленський.

Директор лікарні зазначила, що після проведення реконструкції у приймальному відділенні зміниться не тільки його технічне забезпечення, а й філософія та порядок прийняття хворих.

«Раніше ми витрачали багато часу на виклик лаборанта, переміщення пацієнтів до інших відділень для діагностики – наприклад рентгену. Зараз обладнання буде у цих відділеннях. Також у приймальних відділеннях будуть відкриті палати інтенсивної терапії. Тобто, якщо пацієнт потребуватиме швидкої медичної допомоги – вона буде надана на місці», – зауважила Алла Малицька.

Вона також розповіла Главі держави про історію медзакладу, якому вже близько ста років. Під час спілкування медики презентували Володимиру Зеленському книгу «Милосердя крізь сторіччя» про історію установи з 1914 року.

Також у межах програми «Велике будівництво» в області споруджують і реконструюють по шість шкіл і дитячих садків, які мають розпочати роботу в період з серпня 2020-го по вересень 2021 року. Крім того, до вересня 2021 року планується зведення восьми спортивних об’єктів. Їхнє будівництво дасть змогу знайти принаймні тимчасову заміну тим базам, до яких Україна втратила доступ через окупацію Кримського півострова.

Крім того, Юрій Гусєв зазначив, що спільно з Представництвом Президента в АР Крим опрацьовується питання надання в Херсонській області медичної допомоги кримчанам, тож вісім нових приймальних відділень стануть у пригоді.