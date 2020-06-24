«Велике будівництво»: Президент взяв участь у відкритті оновленого стадіону в Новій Каховці

Президент України Володимир Зеленський відвідав м. Нова Каховка Херсонської області та взяв участь у відкритті футбольного поля «Дніпро» спортивного комплексу стадіону «Енергія», яке було відремонтовано в межах реалізації Національної програми «Велике будівництво».

Оновлення спорткомплексу відбулося за cім місяців. Капітальний ремонт передбачав, зокрема, облаштування на футбольному полі синтетичного покриття. Вартість проекту – понад 14 млн грн.

Під час відкриття Володимир Зеленський зробив символічний перший удар по футбольному м'ячу та поспілкувався з юними спортсменами, які проводили тренування на полі.

«Хлопці, вітаю. Нормальний стадіон? Всім бажаю тільки перемоги», – сказав Президент, звертаючись до дітей.

Крім того, Володимир Зеленський підтримав ініціативу керівництва регіону побудувати в найближчі роки Центр олімпійських видів спорту «H2O», розрахований на одночасне тренування 500 осіб. Новий центр зможе стати одним з «магнітів» регіону.

«Тут будемо робити під олімпійські види спорту базу для тренування», – зазначив голова Херсонської облдержадміністрації Юрій Гусєв.

«У нас є ще багато проектів щодо розвитку спортивних комплексів у місті в межах «Великого будівництва». І я, і містяни дуже раді таким ініціативам. Це зрозумілий і ефективний розвиток нашого міста», – зазначив міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко.

Довідка. Загальна площа спортивного комплексу «Енергія» – 89522 кв. м. Спортивні майданчики спорткомплексу стадіону «Енергія» – це три міні-футбольних поля, чотири футбольних поля (одне трав’яне покриття), гімнастичне містечко, одне волейбольне поле, багатофункціональний майданчик, боксерський ринг, сектор для штовхання ядра, поле для метання (чотири сектори для метання молота).