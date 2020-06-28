«Велике будівництво» в галузі культури стане поштовхом для її розвитку – Президент

Президент Володимир Зеленський переконаний, що указ щодо розробки та реалізації заходів з підтримки культури та культурної спадщини, розвитку креативних індустрій і туризму в межах «Великого будівництва», який він підписав 18 серпня, сприятиме розвитку галузі. Про це Глава держави заявив під час відвідання історико-культурного комплексу «Запорозька Січ» Національного заповідника «Хортиця».

«Указ – це план для сфери, що дає один з найбільших відсотків ВВП для економіки країни. Можете не вірити, але мова саме про культуру та креативну економіку», – сказав Володимир Зеленський.

Він зазначив, що йдеться про реставрацію та наповнення новим змістом музеїв, замків і театрів, що, на переконання Президента, сприятиме збільшенню кількості глядачів і туристів.

Завдяки імплементації указу кіноіндустрія зможе залучити додаткові інвестиції та створити нові робочі місця, а народно-прикладне мистецтво збереже традиції та збільшить експорт на рівні з дизайном і модою. Туризм в Україні складе гідну конкуренцію подорожам за кордон, а культура нарешті повернеться в регіони завдяки сучасним центрам культурних послуг.

«А ще це розвиток та процвітання нового покоління українців», – наголосив Володимир Зеленський і зауважив, що реалізація програми розрахована на чотири роки.

«За цей час ми почнемо змінювати сприйняття ваги культури в житті українців та держави. Покажемо всі її раніше недооцінені можливості. Це нове відродження для культури», – зазначив він.

Генеральний директор Національного заповідника «Хортиця» Максим Остапенко ознайомив Главу держави з музейно-експозиційними та рекреаційними спорудами комплексу, розповів про устрій Січі та побут козаків. Він також наголосив на необхідності розвитку заповідника та Січі задля збільшення кількості туристів. Максим Остапенко висловив сподівання, що указ сприятиме втіленню в життя всіх задумів і планів.

Так само впевнений у тому, що підписання указу – лише початок змін у галузі, і міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

«Символічно, що саме на Хортиці Президент заявив про старт великої програми відродження української культури та креативної економіки. Святе для українців місце в центрі країни, яке нас об'єднує, як і культура», – сказав він.

Володимир Зеленський також переглянув виступ гурту «Січові козаки». Його учасники не лише продемонстрували Президенту майстерність застосування різної зброї, а й перевірили на сміливість – шаблею розрубали огірок на його долоні. Вони також звернулися до Глави держави та міністра з пропозицією реалізувати національний проект «Справжній козак», у межах якого не лише випробовували б сміливців, а й розповідали про українські традиції, культуру. На згадку про зустріч Володимиру Зеленському та Олександру Ткаченку подарували підкови на щастя.

Президент також відвідав церкву Покрови Пресвятої Богородиці на території заповідника та коротко поспілкувався з відвідувачами Січі.

Після цього Президент прогулявся центральною частиною Запоріжжя, де поспілкувався з місцевими мешканцями.