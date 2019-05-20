Верховна Рада не підтримала зміну виборчого закону попри домовленості з Президентом – Руслан Стефанчук

Верховна Рада України порушила домовленості, які були досягнуті під час консультацій між Президентом, керівництвом Парламенту та лідерами фракцій і груп 21 травня. Про це заявив Радник Президента України – Представник Президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук.

«Президент Володимир Зеленський чітко заявив у своїй програмі, що він «за» відкриті списки, «за» новий Виборчий кодекс. За результатами вчорашніх домовленостей було запропоноване конструктивне рішення – це зниження прохідного бар’єра до 3%, а також виключення мажоритарної системи виборів», – сказав Руслан Стефанчук за підсумками засідання Верховної Ради України.

«Рада не підтримала попри те, що мала домовленості з Президентом», – додав Радник Глави держави.

При цьому він наголосив, що запропонований варіант не найкращий, але ухвалення Виборчого кодексу наразі нереальне. «Закриті списки – це не те, про що ми мріємо. Але це точно краще, ніж та система з «гречкосіями-мажоритарниками», що є. Тому ми погодилися на цей варіант. Але ви побачили, як виконуються домовленості», – підкреслив Руслан Стефанчук.

Представник Президента також додав, що у новій Верховній Раді ставитиметься питання про вибори за відкритими списками.

Відповідаючи на запитання про те, чи можуть позачергові вибори до Парламенту відбутися за старою системою, Руслан Стефанчук зауважив, що це залежить не від Президента, а від Верховної Ради. «Якщо Верховна Рада не змінить виборчого законодавства, у нас немає іншого варіанта, тому що Президент наділений тільки правом законодавчої ініціативи, а не ухвалення законів», – пояснив він.

Радник Президента України також підкреслив, що політичної кризи у відносинах між Верховною Радою і Президентом немає, натомість є низький рівень довіри до Парламенту.