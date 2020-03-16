Верховна Рада підтримала призначення Президентом Ірини Венедіктової на посаду Генерального прокурора

Президент України Володимир Зеленський представив у Верховній Раді кандидатуру Ірини Венедіктової на посаду Генерального прокурора. Народні депутати 269 голосами підтримали надання згоди на її призначення.

«Вношу пропозицію щодо надання згоди Верховної Ради України на призначення Венедіктової Ірини Валентинівни на посаду Генерального прокурора України», – сказав Глава держави під час виступу на позачерговому засіданні парламенту.

Президент зауважив, що ситуація, що наразі склалася в нашій державі, потребує безперебійної та високопрофесійної роботи всіх органів державної влади, особливо правоохоронних.

Володимир Зеленський висловив переконання, що фахові та моральні якості кандидата, запропонованого на посаду Генерального прокурора, дадуть змогу забезпечити стабільну й злагоджену роботу органів прокуратури, викоренення корупції в цій системі та ефективне розслідування гучних кримінальних справ.

Президент зазначив, що вперше в історії незалежної України Генеральним прокурором може стати жінка.

«Але мені здається, що в історію України вона ввійде перш за все як фахова й результативна людина», – сказав Глава держави.