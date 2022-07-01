Весь світ розуміє, що головну реформу у Європі робить саме Україна – Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський висловив переконання, що Україна ухвалить усі необхідні закони та проведе всі реформи, важливі для отримання повноправного членства у Європейському Союзі. Але це відбуватиметься в порядку пріоритетності. Про таке Глава держави заявив під час спілкування з представниками ЗМІ за результатами переговорів з Прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере в Києві.

«Набуття кандидатства відбувається абсолютно прозоро, і багато країн ідуть до цього роками. Ми пройшли цей шлях за 115 днів саме через те, що ми дуже швидко діяли, говорили, домовлялися, голосували, ухвалювали закони. Навіть важкі закони – Антикорупційну стратегію, Стамбульську конвенцію – дуже важливі, складні речі, які десятки років не ухвалювалися у Верховній Раді. Я радий, що держави нас підтримали, що ми здобули цей статус», – сказав Президент.

Володимир Зеленський зазначив, що Україна виконає всі критерії членства в ЄС, які є передусім рекомендаціями, а не вимогами. Зокрема, найближчим часом буде оголошено конкурс на посаду керівника Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

«Весь світ розуміє, що головна реформа, яка зараз відбувається у Європі, – її робить саме Україна. Саме ми робимо все, щоб Євросоюз і НАТО були об’єднаними. І вони об’єдналися, як ніколи не об’єднувалися. Це головна реформа, яку вже зробила Україна – народ і влада, які були єдині в цій реформі. На жаль, дуже висока ціна цієї реформи», – заявив Глава держави.

За словами Президента, до України сьогодні дуже велика довіра на міжнародній арені, адже світова спільнота бачить, якими темпами наша країна просувається на шляху до повноправного членства у Європейському Союзі.

«Тож усі реформи будуть зроблені, проголосовані – у мене немає жодного сумніву. Але все буде зроблено в порядку пріоритетів для нашої держави», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент також зробив акцент на тому, що не можна допустити зниження уваги європейських країн до війни в Україні.

«Ми розуміємо, що дистанція війни може скоротитися за день, два, три. Сьогодні ракети долітають за сотні кілометрів за хвилини, тож війна дуже близько. Треба, щоб усі країни це розуміли й не чекали, коли війна увійде в їхні домівки й буде стукати в їхні двері. Тому дуже важливо, щоб не спадала цікавість до війни», – сказав Глава держави.

Володимир Зеленський наголосив, що лідери іноземних держав та міжнародні засоби масової інформації мають пояснювати своїм суспільствам наслідки цієї війни та важливість підтримки України.

Зі свого боку Прем’єр-міністр Норвегії зазначив, що світ у жодному разі не має забувати про війну в Україні.

«Якщо ви хочете повернутися спиною до війни, забути про неї, не помічати її – це дуже хибна позиція. Бо від цього війна нікуди не дінеться. Саме тому ми повинні зберігати фокус нашої уваги на Україні, на її народові, на цінностях, за які бореться Україна», – сказав Йонас Гар Стере.