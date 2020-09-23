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Виступ Президента України Володимира Зеленського на загальних дебатах 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН
Виступ Президента України Володимира Зеленського на загальних дебатах 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН

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Робоча поїздка Президента України Володимира Зеленського до Донецької області
Робоча поїздка Президента України Володимира Зеленського до Донецької області

14 жовтня 2020 року - 18:36

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Ви робите велику справу, за яку будуть вдячні всі покоління – Президент під час спілкування з українськими захисниками

14 жовтня 2020 року - 18:56

Ви робите велику справу, за яку будуть вдячні всі покоління – Президент під час спілкування з українськими захисниками

Під час робочої поїздки до Донецької області у День захисника України Президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди та цінні подарунки військовим, які несуть службу в зоні проведення Операції об’єднаних сил.

«У вас найскладніша, найпатріотичніша робота. Ви захищаєте нашу незалежність, суверенітет. Вдячний кожному з вас. Ви робите велику справу, за яку будуть вдячні всі покоління українців, – повертаєте нашу землю назад. Вірю в нашу спільну перемогу над ворогом», – сказав Глава держави, звертаючись до військових.

Володимир Зеленський привітав воїнів з Днем захисника України.

«Ви – наші захисники. Бережіть себе, бережіть нас і всю нашу Україну», – зазначив Президент.

Також Глава держави заслухав доповідь про оперативну обстановку в зоні проведення ООС та ознайомився з планом ділянок перспективного розмінування.

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Робоча поїздка Президента України Володимира Зеленського до Донецької області

14 жовтня 2020 року - 18:36
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