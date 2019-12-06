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Вибори на окупованих територіях Донбасу мають відбуватися після відновлення контролю України над кордоном – Президент

6 грудня 2019 року - 23:34

Вибори на окупованих територіях Донбасу мають відбуватися після відновлення контролю України над кордоном – Президент

Президент України Володимир Зеленський упевнений, що місцеві вибори на окупованих територіях Донецької та Луганської областей мають відбуватися після роззброєння незаконних формувань та за наявності контролю України над кордоном.

В ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера», відповідаючи на уточнювальне запитання щодо «червоних ліній» на переговорах у Нормандському форматі в Парижі, Володимир Зеленський наголосив, що ніхто не хоче віддавати українські території, а вибори на окупованих територіях не можуть бути проведені, якщо там будуть озброєні люди.

За його словами, підписана попереднім Президентом України у Мінську позиція щодо кордону складна.

«Моя позиція дуже проста: в момент виборів, коли вони відбудуться, в тимчасово окупованих Донецьку та Луганську, в цей момент Україна повинна повністю контролювати наш кордон. Я впевнений у цьому. Так, складна ситуація – як про це домовитися», – зазначив він.

Президент додав, що напередодні переговорів не розкриватиме всіх деталей і позицій, з якими їде на зустріч у Нормандському форматі.

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