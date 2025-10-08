Від початку Добропільської контрнаступальної операції й до сьогодні росіяни мають уже більш ніж 12 тисяч втрат – звернення Президента

Шановні українці, українки!

Хороша доповідь сьогодні була Василя Малюка, голови Служби Безпеки України. І щодо наших операцій – я погодив Службі деякі плани, асиметричні наші відповіді на російську війну. Також ми говорили про результати наших воїнів служби – Центру спецоперацій «А» Служби безпеки України. Вони воюють на фронті разом з іншими складовими Сил оборони. Зокрема, Покровський напрямок, інші ділянки фронту.

Довга доповідь була сьогодні й Головкома Олександра Сирського – майже годину ми з ним говорили – щодо всіх фронтових напрямків, щодо підготовки наших бригад, щодо забезпечення. Особлива увага зараз, звісно, Добропільській операції, контрнаступальній операції. Від її початку й до сьогодні росіяни мають уже більш ніж 12 тисяч втрат, і це тільки там, тільки в районах Покровська, у районах Добропілля, саме за час із 21 серпня. Із цих 12 тисяч у них більш ніж 7200 – безповоротні втрати. Захищаємось також на всіх інших напрямках. Куп’янськ – хочу подякувати кожному нашому воїну, які воюють зараз у місті та на околицях. Новопавлівський напрямок теж непростий, там тривають наші активні оборонні дії, є непогані результати.

Загалом по фронту варто відзначити за підсумками цих тижнів 93-тю окрему механізовану бригаду, «Сімдесятдевʼятку» та 82-гу бригади ДШВ, 425-й окремий штурмовий полк. Також – тактичну групу № 84 Сил спеціальних операцій Збройних Сил України. Також хочу подякувати всім воїнам ССО, які разом зі Службою безпеки України та 138-м центром спецпризначення ВСП очищують від окупанта Куп’янськ. Ще на Куп’янському напрямку діють 15-та бригада Нацгвардії, 114-та окрема бригада територіальної оборони, 144-та окрема механізована бригада… Лиманський напрямок, дуже важливий – 60-та окрема механізована бригада. На Придніпровському – 40-ва бригада берегової охорони Військово Морських Сил Збройних Сил України, також 426-й окремий батальйон безпілотних систем морської піхоти ВМС та 140-й окремий розвідбат морської піхоти. Дякую вам! Варто відзначити й 148-му окрему артилерійську бригаду ДШВ – молодці! Та 414-та окрема бригада безпілотних систем – дякую! Окремо по Добропіллю за успіхи цими днями відзначу воїнів 1-го окремого штурмового полку, батальйонів 92-ї окремої штурмової бригади та 33-го окремого штурмового полку. Дякую кожному нашому солдату, сержанту й офіцеру, які дійсно хоробро, якісно виконують бойові завдання.

І ще сьогодні за підсумками роботи вже третього нашого Форуму оборонних індустрій зустрілись із представниками компаній – бізнесу, і не тільки нашого українського бізнесу, – які працюють на розвиток нашого виробництва зброї, на наші спільні з партнерами проєкти. Ми дуже цінуємо кожен реальний результат співпраці заради оборони. Україна досягає справді значних речей, і зокрема наші далекобійні санкції проти Росії це демонструють. За нашими даними, дефіцит пального в Росії вже йде до показника у 20 % – це те, що стосується бензину в них. Вони вже використовують і резерви дизеля, які берегли на чорний день. Путіну багато разів пропонували закінчити війну або хоча б припинити вогонь. Він відкинув усі пропозиції – наші пропозиції, американські пропозиції. Саме тому цілком справедливо, що Росія повинна відчувати повну ціну війни. Виробники зброї це забезпечують. Наші далекобійні удари стали точнішими. Партнери готують нові санкційні рішення, і працюємо, зокрема, у тих санкційних напрямах, які раніше часто отримували менше уваги. Готуємо нові наші зустрічі зі Сполученими Штатами Америки, також зустрічі у Європі. Що важливо, ми не відкидаємо жодного реального шляху до миру. Але вважаємо, що спрацює тільки примус Росії. І я дякую всім у світі, хто саме так допомагає нам – Україні – сильно допомагає, рішучо та справді тими засобами, тими рішеннями, які впливають на Росію. Дякую нашим людям!

Слава Україні!