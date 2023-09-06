Від того, наскільки потужною буде співпраця України й Данії, залежатиме безпека всієї Європи – Володимир Зеленський після зустрічі з Метте Фредеріксен

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Королівства Данія Метте Фредеріксен, яка прибула до нашої країни з візитом.

Глава держави висловив подяку очільниці уряду Данії за допомогу Україні в захисті життів наших людей. Він нагадав, що нещодавно разом із першою леді України перебував з візитом у Данії, а сьогодні Метте Фредеріксен та її чоловік прибули до нашої країни та беруть участь у третьому Саміті перших леді та джентльменів.

«Це дуже цінно, коли між нашими державами є різні напрямки (співпраці. – Ред.) – оборонні, політичні, є економічна співпраця і є гуманітарна тема. Вдячний за всі прояви нашої співпраці особисто вам, Метте, і всій Данії», – сказав Володимир Зеленський під час спільної з Прем’єр-міністром Королівства Данія зустрічі з представниками ЗМІ за результатами переговорів у Києві.

Президент відзначив, що Данія вже надала Україні оборонну підтримку на понад 1,6 млрд дол. США, і сьогодні сторони обговорили новий, 12-й оборонний пакет, який готують на поточний місяць.

«У Данії триває тренування наших українських пілотів для F-16. Українські військові мають завдання якнайшвидше підготувати необхідну інфраструктуру в нашій країні. Це одне з ключових завдань, яке повинні зараз виконати сили оборони. Авжеж, за підтримки наших партнерів», – заявив Глава держави.

Під час переговорів співрозмовники приділили увагу розширенню можливостей щодо тренування та прискорення реальної інтеграції сучасних винищувачів у систему захисту України. Відбулося перше засідання робочої групи авіаційної коаліції за участю представника України.

Крім того, сторони обговорили співпрацю в напрямі розмінування.

«Щодо локалізації виробництва машин для розмінування – я сьогодні також порушував питання. Можливо, ми зможемо попрацювати в цьому напрямі з данськими компаніями», – повідомив Володимир Зеленський.

Він також запросив Данію й данські компанії взяти участь у Форумі оборонних індустрій, який відбудеться в Україні цієї осені.

«Від того, наскільки потужною буде наша співпраця, багато в чому залежатиме безпека всіх нас, усієї Європи», – наголосив Глава держави.

Володимир Зеленський також поінформував Метте Фредеріксен про ситуацію на полі бою та про постійні ракетні атаки Росії, зокрема на сільськогосподарську й портову інфраструктуру в південних областях України.

«Обговорили, як ми можемо захистити наші порти, захистити можливість працювати коридору життя – «зернового коридору», – зауважив Володимир Зеленський.

Президент також висловив подяку Данії за реалізацію проектів у Миколаївській області. Він відзначив, що незабаром саме в Миколаєві буде відкрито офіс Посольства Данії в Україні.

«Це надзвичайно важливий приклад. Реально взірець того, як солідарність здатна працювати заради відновлення нормального життя, заради захисту людей. Я дякую вам, Метте, і всім людям Данії за це лідерство», – сказав Глава держави.