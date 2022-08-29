Від війни в Україні не можна втомлюватися, бо вона ведеться за мирне життя, яке зараз мають європейці – Володимир Зеленський під час спілкування з французьким бізнесом

Європа не має втомлюватися від війни, яку Росія розв’язала проти України, оскільки українці сьогодні борються за спокійне життя для всіх європейців, на яке ті мають абсолютне право, і потребують лише допомоги й підтримки. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з учасниками щорічних зборів французьких підприємців під егідою бізнес-об’єднання MEDEF.

«Зараз у нас війна, і в Україні є місця, окопи, у яких гинуть наші воїни-герої. І є деокуповані міста, де люди вже виходять на вулиці і гуляють. І ті люди, що в окопах, не заздрять тим, хто гуляє, і навпаки. Бо ми розуміємо, що попри війну люди все одно мають жити, працювати й дихати», – зазначив Глава держави.

Володимир Зеленський звернувся до мешканців європейських міст, зокрема французьких, із закликом максимально допомагати Україні, щоб наші захисники не дали Росії просунути свою агресію на захід, до Європи.

«Захищайте цю мирну атмосферу, у якій ви перебуваєте. І сьогодні, коли війна триває на нашій території, у вас є змога допомогти нам, щоб будь-яка війна не зруйнувала все те прекрасне, тепле, сонячне, що у вас зараз є, від чого ви отримуєте задоволення. І це – ваше абсолютне право. І за це право ми сьогодні боремося. Тож не втомлюйтеся, будь ласка, від війни в Україні. Бо це війна за той спокій, який є сьогодні у вас», – закликав Президент.

Володимир Зеленський наголосив, що через злочинні дії Росії постає питання стратегії виживання світу, і цивілізовані країни мають об’єднатися заради подолання всіх ризиків, які постають перед людством.

«Ми попереджали, що Росія провокуватиме дефіцит енергії. Ми попереджали про це ще до повномасштабного вторгнення. Ми говорили, що треба запровадити превентивні санкції тому, що Росія розказуватиме, що вона не може постачати, а потім, як вам відомо, десь на кордоні з Фінляндією вони спалюють мільйони тонн газу, щоб не постачати Європі», – зауважив він.

Президент України зазначив, що прийдешня зима не буде комфортною ні для кого, але через ці незручності треба пройти, щоб не дозволити Росії диктувати Європі свої умови.

«Вони не можуть заробляти гроші, комфортно відпочивати на узбережжі Франції. Чого ж вони так не люблять Європу, а всі вілли купують у Франції, в Італії, займаються шопінгом, відкривають бізнеси, відкривають рахунки?» – зазначив він і додав, що європейському бізнесу варто виходити з РФ.

Щодо розвитку нашої країни після війни, то Володимир Зеленський нагадав, що під час Конференції з питань відновлення України (URC 2022) у швейцарському Лугано звучали суми, які будуть потрібні для повоєнної відбудови. Та оскільки війна ще не закінчилася, остаточні цифри наразі неможливо назвати.

Він повідомив, що уряди України та Франції готують проведення восени в Парижі форуму з питань відновлення України, і запросив французькі компанії до участі в ньому.

На думку Президента, нині варто зосередитися на плані швидкої відбудови інфраструктури (Fast Recovery Plan), що потребує меншого обсягу коштів, але вже зараз.

«Я зосереджувався б сьогодні на відновленні освітньої інфраструктури, портової, транспортної, а також житла для людей. Бо наше завдання – повернути людей. Люди в державі – це розвиток економіки», – сказав Володимир Зеленський.