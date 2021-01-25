Від злагодженої роботи центральної та місцевої влади виграють українці в кожному куточку нашої держави – Кирило Тимошенко

Започаткований Президентом України Конгрес місцевих та регіональних влад є новим форматом комунікації влади на всіх рівнях для підвищення добробуту людей. Про це заявив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко під час засідання Ради розвитку громад та територій у межах Всеукраїнського форуму «Україна 30».

Кирило Тимошенко нагадав, що у 2020 році в межах програми «Велике будівництво», ініційованої Президентом, спільно з місцевою владою було відремонтовано близько 6,5 тис. км державних та місцевих доріг, побудовано та реконструйовано по 100 садочків, шкіл і спортивних об’єктів.

«Цього року ми разом повинні не тільки утримати високу планку, але й перейти на новий рівень проектів. Щонайменше 4,5 тисячі кілометрів доріг державного значення, трас, по яких їздять українці, – щоб подорожували одне до одного та дізнавалися більше про країну. Ще дві тисячі кілометрів доріг місцевого значення, якими їздить більшість населення, яке не проживає в обласних центрах. Побудуємо з вами разом нові школи, садочки, спортивні об’єкти, щоб наше майбутнє – діти – отримували якісну освіту в якісних умовах», – наголосив заступник керівника Офісу Президента.

Також, за його словами, в межах програми «Велика реставрація» планується відновлення історичних та культурних об’єктів – музеїв, замків, театрів, щоб кожен українець знав свою історію.

«Ми вже почали оновлення інфраструктури на острові Хортиця у Запоріжжі, у Чорнобилі – для нового поштовху для туризму. Ми співпрацюємо з інвесторами, і вже в цьому році почнеться будівництво нових гірськолижних курортів на Закарпатті, на Львівщині, величезного готелю на набережній в Одесі», – зазначив Кирило Тимошенко.

А щоб люди активніше літали в межах України, запускається реконструкція регіональних аеропортів.

«Щоб кожен зміг літати – до Києва у справах, до Одеси та Херсона – на море, до Карпат узимку – на гірськолижні курорти… Вже цього року ми починаємо оновлення злітних смуг у Житомирі, Рівному, Чернівцях, Полтаві, Кривому Розі та багатьох інших містах України», – повідомив заступник керівника Офісу Глави держави.

Також він наголосив, що через декілька місяців завершиться реконструкція приміщень та постачання медичного обладнання до близько 100 приймальних відділень лікарень по всій країні, щоб українці нарешті отримували якісні медичні послуги. Крім того, цьогоріч розпочнеться будівництво великого медичного містечка у Краматорську Донецької області.

«Можна ще довго продовжувати, що буде зроблено у 2021 році, але найголовніше те, що у переважній більшості регіонів ми працюємо з вами (місцевою владою. – Ред.) разом. І коли у нас з вами все виходить – виграють від цього всі: і центральна влада, і місцева влада, а головне і найдорожче – виграють українці в кожному куточку нашої країни», – резюмував Кирило Тимошенко.