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Гаага стає справжнім хабом справедливості для всіх, хто постраждав від агресії та інших міжнародних злочинів – виступ Президента України в парламенті Нідерландів
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Офіційний візит Президента України до Королівства Нідерланди
Офіційний візит Президента України до Королівства Нідерланди

4 травня 2023 року - 12:38

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Відбулась аудієнція Президента України в Короля Нідерландів

4 травня 2023 року - 17:59

Відбулась аудієнція Президента України в Короля Нідерландів

У межах офіційного візиту до Нідерландів Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Королем Нідерландів Віллемом-Александром.

Глава Української держави висловив вдячність Його Величності за всебічну підтримку Нідерландами України в захисті нашої свободи та незалежності, а також за особисту турботу Короля та королівської родини про українців, які прибули до Нідерландів у пошуках прихистку від війни.

«Із перших днів нападу Росії ми відчуваємо, що Нідерланди та весь нідерландський народ разом з Україною», – зазначив Володимир Зеленський.

Глава Української держави високо оцінив тісне партнерство, яке Україна та Нідерланди вибудували впродовж останнього року на багатьох рівнях.

Президент України також відзначив символічність того, що аудієнція в Короля Нідерландів відбулась у важливий для його країни День пам’яті, коли жителі Нідерландів віддають шану солдатам і цивільним особам, які загинули під час Другої світової війни, а також в інших військових конфліктах та миротворчих місіях.

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Офіційний візит Президента України до Королівства Нідерланди

4 травня 2023 року - 12:38
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